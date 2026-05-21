「微縮模型」跨國運毒 7公斤海洛因險流入市面

跨境運毒集團偽裝手法再升級，竟利用「微縮模型」與薄度僅0.3公分的PP瓦楞板跨海運毒。（民眾提供）

跨境運毒集團偽裝手法再升級，竟利用「微縮模型」與薄度僅0.7公分的PP瓦楞板跨海運毒！刑事局南部打擊犯罪中心與關務署協同合作，日前成功截獲一只自泰國寄出、內藏7.19公斤一級毒品海洛因的包裹，歷經「6層溯源」的艱辛追緝，跨越桃園、台南、高雄等地發動多次攻堅，成功逮捕7名集團成員送辦。

南打指出，因案通緝、目前逃亡並藏匿於柬埔寨的柯姓主嫌（26歲）在幕後跨境操盤，為了掩人耳目，集團精心將海洛因毒品研磨成細緻粉末，再以「模型達人級」的手法，耐心將毒品充填進厚度僅0.7公分的中空PP瓦楞板空隙中，最後把瓦楞板封入微縮模型的底座，企圖以玩具、模型的包裹外觀，規避海關查緝。

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包裹抵台後，由第一層共犯在台南簽收並藏匿於租屋處，隨後交給第二層共犯轉手暫放，再由第三層共犯將包裹運往高雄茄萣。此時，陳姓貨主（28歲）為了確保安全，還親自南下監控轉運狀況，再由第四層共犯將包裹自高雄運回台南交給陳嫌。

陳嫌取得包裹後，隨即駕車狂飆北上桃園中壢的一處透天民宅，專案小組見時機成熟，立即發動攻堅，當場將正在拆解包裹的陳嫌等人逮捕，並陸續在全台各地收網，將陳姓等7名嫌犯一網打盡，警訊後移送南檢偵辦。

南打表示，嫌犯手法極為刁鑽，將毒品藏進極度狹小的瓦楞板縫隙，連專案小組在拆解、清查時都耗費了極大工夫，不僅包裝費盡心思，該集團為了測試包裹是否遭警方監控，更精心設計了繁複的斷點；此次查獲高達7.19公斤，若流入市面將對國人健康及社會治安造成無法估計的毀滅性危害。

跨境運毒集團偽裝手法再升級，竟利用「微縮模型」與薄度僅0.3公分的PP瓦楞板跨海運毒。（民眾提供）

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