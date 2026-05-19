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    蘆竹大古山改裝機車群聚擾民 23歲騎士4度被查獲無照駕駛慘了

    2026/05/19 15:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    藍男今年已累積3次無照駕駛紀錄，19日凌晨第4次被查獲，還與警車發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

    藍男今年已累積3次無照駕駛紀錄，19日凌晨第4次被查獲，還與警車發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市蘆竹大古山區今（19）日凌晨出現改裝機車群聚擾民，蘆竹警分局獲報發現攔截圍捕，其中23歲藍姓男子與警車發生擦撞，被查獲無照駕駛且今年已累積3次無照駕駛紀錄，騎乘的機車牌照也被吊扣，此次第4度被查獲，警方依法舉發嚴辦，藍男面臨6萬元裁罰。

    今天凌晨有民眾報案稱，蘆竹區南山路三段沿線及大古山福山宮周邊有數輛遮蔽車牌、未掛牌的改裝機車聚集並發出噪音妨害安寧，蘆竹警分局外社派出所獲報後，立即指派巡邏警力前往南山路三段與大古山沿線密集巡視，現場車群一度竄逃，員警隨即透過科技執法調閱天羅地網監視器，精準掌握其中3台遮蔽車牌、1台無牌的改裝機車，正沿大古路經福山宮往新北市林口區方向行駛。

    外社所員警於凌晨2點多在大古山福山宮前發現該批欲駛離現場的違規車輛，隨即上前進行攔查，其中藍男猛催油門加速逃逸，與前來的警車發生碰撞，相關肇責仍待釐清，另查藍男根本無合格駕照，且今年度已累積高達3次無照駕駛紀錄，該輛機車車牌早已因無照駕駛違規被吊扣。

    蘆竹警分局表示，針對藍男「10年內第4次無照駕駛」及「牌照吊扣期間無牌駕駛」等多項嚴重違規，警方當場依道路交通管理處罰條例第21條、第12條、第43條等規定舉發，藍男面臨6萬元罰鍰，並依法將機車移置保管。

    藍男今年已累積3次無照駕駛紀錄，19日凌晨第4次被查獲，還與警車發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

    藍男今年已累積3次無照駕駛紀錄，19日凌晨第4次被查獲，還與警車發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

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