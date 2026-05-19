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    肚藏近百顆海洛因！ 波蘭男人體運毒1公斤闖關遭逮

    2026/05/19 13:16 記者鄭景議／台北報導
    兩名犯嫌都分別各排出近百顆、總重約1公斤的海洛因。（記者鄭景議翻攝）

    兩名犯嫌都分別各排出近百顆、總重約1公斤的海洛因。（記者鄭景議翻攝）

    39歲與30歲的兩名波蘭籍男子，日前涉嫌利用體內藏毒方式，將一級毒品海洛因以乳膠膜層層包裹吞入肚內，企圖搭機入境台灣。海巡署偵防分署接獲精準情資，在海關攔截這兩名犯嫌，都分別各排出近百顆、總重約1公斤的海洛因。此外，偵防分署與美國國土安全調查署（HSI）密切合作，自去年10月起，含波蘭籍運毒案在內共破獲14起機場跨境運毒案，逮捕包含歐美及泰國等國籍犯嫌共22人。

    偵防分署指出，跨國販毒集團多自泰國金三角地區取得海洛因，並以高額金錢利誘經濟困頓的歐洲國家人士，指引他們以觀光名義搭機來台。這兩名波蘭籍男子所使用的乳膠膜包裝，每顆重約10公克，吞入腹中可保存1至2週，具備高度隱密性，查緝難度極高。除人體藏毒外，另有犯嫌將毒品夾藏於行李箱夾層中以規避X光檢驗。警方透露，14起案件中，包含11件人體夾帶及3件行李夾藏，均仰賴跨國即時情資交換方能精準攔截。

    警方表示，通常一人能人體夾帶的毒品，最高就是一公斤上下，人體運毒偵辦難度高，在沒有確定情資時，很難斷定懷疑對象是否有毒品，往往必須要有充分的證據才能跟檢察官申請令狀，也因此不少販毒集團想使用人體運毒來過關。但人體運毒對運毒者的風險極高，每個人身體排毒狀況不一，還有可能卡到腸道，屆時若不緊急開刀，很可能有生命危險。

    這波跨境緝毒行動成效豐碩，台美雙方統計共起獲第一級毒品海洛因23.3公斤，若以每塊海洛因磚375公克換算，相當於查扣62塊海洛因磚，估計毒品市價超過台幣8000萬元，可提供高達77萬人次施用。全案共逮捕22名嫌犯，包含波蘭籍6人、台籍5人、泰國籍3人、匈牙利籍3人、美國籍2人、拉脫維亞籍2人及法國籍1人。目前部分涉案犯嫌已由檢察官依法提起公訴。

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    波蘭籍男子涉嫌利用體內藏毒方式，將一級毒品海洛因以乳膠膜層層包裹吞入肚內，企圖搭機入境台灣。（記者鄭景議翻攝）

    波蘭籍男子涉嫌利用體內藏毒方式，將一級毒品海洛因以乳膠膜層層包裹吞入肚內，企圖搭機入境台灣。（記者鄭景議翻攝）

    管碧玲展示排出的毒品。（記者鄭景議攝）

    管碧玲展示排出的毒品。（記者鄭景議攝）

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