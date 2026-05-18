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    無照少年護航無牌車還一路違規 蘆竹警連開7單最高罰12.9萬

    2026/05/18 12:51 記者鄭淑婷／桃園報導
    少年護航無牌車逃逸又一路違規，警方舉發7項違規，並將機車移置保管。（記者鄭淑婷翻攝）

    少年護航無牌車逃逸又一路違規，警方舉發7項違規，並將機車移置保管。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市蘆竹警分局外社派出所今（18）日凌晨於大古山攔查無牌車輛，另輛疑似同夥的機車卻刻意阻撓，「護航」無牌車趁隙逃逸後，又連續闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛，警方最終以優勢警力包夾攔車，騎士年僅16歲不僅是無照騎車，連串違規全被警方開罰，借車人也無法置身事外，警方總計告發7項違規，最高可裁罰新台幣12萬9000元。

    外社所員警於大古山周遭巡邏時，發現有無牌車輛出沒，嚴重影響夜間安寧與交通安全，員警準備實施攔查，疑似同夥的少年卻騎機車刻意切入阻擋警車，導致該無牌車趁隙逃逸，而阻擋警車的少年同樣拒絕配合攔檢並加速脫逃，沿途行徑極其囂張，更連續闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛，外社所員警立即展開攔截圍捕，展現優勢警力進行包夾，最終在蘆竹區南山路三段43號前將該車攔下。

    經查，該名騎士年僅16歲，根本未持有駕照，警方當場嚴正執法，針對其「無照駕駛」、「危險駕車」、「闖紅燈」、「不服稽查逃逸」、「跨越雙黃線逆向」及「擅自變更排氣管設備」等違規行為逐一開單舉發，此外，針對機車所有人將車輛借給無照者駕駛的行為，警方一併依法開罰並記車輛違規紀錄，現場同時將該輛機車移置保管。

    蘆竹警分局表示，此次警方強力舉發7件違規，依據道路交通管理處罰條例最高處罰金額統計，罰鍰總計最高達12萬9000元，並強調警方執法尊嚴不容挑戰，針對挑戰公權力、刻意掩護違規及大古山區之危險駕車行為，警方絕對零容忍，將持續針對該路段加大巡守與取締執法強度，呼籲家長應善盡管教責任，切勿縱容孩子無照違規，以免害人害己並面臨巨額罰鍰。

    少年護航無牌車逃逸又一路違規，警方舉發7項違規，並將機車移置保管。（記者鄭淑婷翻攝）

    少年護航無牌車逃逸又一路違規，警方舉發7項違規，並將機車移置保管。（記者鄭淑婷翻攝）

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