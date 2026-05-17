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    竹科男被狗追摔瞎眼 求償竹縣動保所、科管局國賠151萬

    2026/05/17 08:09 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹科男遭犬追摔瞎眼，向動保所與科管局提國賠151萬。（記者蔡彰盛攝）

    竹科男遭犬追摔瞎眼，向動保所與科管局提國賠151萬。（記者蔡彰盛攝）

    新竹李男112年間騎機車行經竹科二期擴建計畫用地時，遭遊蕩犬追逐摔車左眼失明，認為竹縣動保所怠於捕捉加上科管局未設圍籬，訴請國賠求償151萬元，新竹地院審理認為李男請求並無法律依據，事故發生誠屬憾事，判決駁回李男之訴。

    李男說，112年11月騎機車行經新竹縣寶山鄉竹科二期擴建計畫用地，遭群聚遊蕩犬追逐，致重心不穩倒地造成左眼眶底骨折、左眼外傷性視神經病變、左眼失明，認為新竹縣動保所怠於執行捕捉，使當地已成遊蕩犬群聚地盤。而竹科管理局未於施工區域設置圍籬，無從阻擋動物闖入工區，要求竹縣動保所與竹科管理局應連帶賠償151萬元。

    法官調查，李男未舉證遊蕩犬於事故發生前，另有何無故侵害他人之事實，動保法僅規定主管機關對於有該條情事之動物「得」逕行沒入，竹縣動保所得衡量能否掌握該遊蕩犬動態及捕捉可能性，以決定是否捕捉，有相當行政裁量空間。

    此外，李男未提出竹科管理局有設置警示標誌或護欄義務之法律依據，請求賠償顯屬無據。

    法官認為李男因犬隻衝出而摔車倒地，其原因可能係因個人駕駛狀況等因素所導致，難認與動保所、科管局故意或過失不法行為、怠於執行職務、就公共設施之設置或管理有欠缺間有何相當因果關係，事故之發生誠屬憾事，判決駁回李男之訴。

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