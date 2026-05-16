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    性侵7人以4人起訴？田徑教練趁獨處下手 南檢籲有類似遭遇者提告

    2026/05/16 20:58 記者王捷／台南報導
    台南地檢署偵辦新營某國中翁姓教練涉嫌性侵女隊員案，有被害人聲稱至少有7人受害，但台南地檢署最後只以4人起訴。（示意圖）

    台南地檢署偵辦新營某國中翁姓教練涉嫌性侵女隊員案，有被害人聲稱至少有7人受害，但台南地檢署最後只以4人起訴。（示意圖）

    台南地檢署偵辦新營某國中翁姓教練涉嫌性侵女隊員案，有被害人聲稱至少有7人受害，但台南地檢署最後只以4人起訴。南檢對此表示，若有類似被害經驗的民眾，可以向司法機關提告。

    起訴書指出，翁男自2006年至2018年長達12年間，明知田徑隊學生都是國中生，竟為了滿足個人私慾而違反少女意願，利用擔任教練職務之便，趁平日訓練、外出比賽或移地訓練留宿等各種獨處機會，在校園運動器材放置處、體育場殘障廁所、汽車旅館及自身住處等地點，對4名被害人犯下4次強制猥褻與11次強制性交行為。

    率先吹哨的被害人，在網路上發出#MeToo文章指控翁教練，因此得知自己不是唯一的被害人，然而她今天接受媒體訪問聲稱至少有7名被害人，但檢方只以4人起訴。

    據了解，警方是由#MeToo文章掌握3位被害人，檢方在偵查階段又發現一位被害人，因此最終才依法起訴4人，由於被害人都是單獨受害，在調查階段中很難藉由現有的證據延伸，掌握到其他被害人，對於被害人數可能增加的問題，台南地檢署認為，如果有類似的被害狀況，可以向司法機關提告。

    警方呼籲，如果有發現周遭親友受侵害，可以向警方或司法單位報案，檢警單位會在完整保護被害人隱私與安全的前提下審慎蒐集事證，儘速訴追權勢侵害惡行。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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