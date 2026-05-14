台南女子點餐遇「露鳥」外送員 警逮人發現非初犯

台南1名年輕女子叫外送，取餐時外送員從放在腳踏墊的外送箱拿起餐點還刻意「露鳥」，警方循線逮人，依妨害風化及性騷擾罪嫌送辦。示意圖。（記者劉婉君攝）

台南市1名年輕女子昨（13）日在外送平台點餐，取餐時卻遇到外送員「露鳥」，女子當下強作鎮靜付錢取餐，事後越想越怕，向警方報案，也將過程發文上傳網路社群平台，提醒其他民眾注意。台南警方循線逮到該名外送員，發現他並非第1次犯案，全案依妨害風化、性騷擾等罪嫌移送。

根據女子發文及附近的監視影片，女子透過外送平台點餐，該名外送員到達後通知她取餐，過程中發現對方竟把生殖器露出來，女子當下克制住沒有做出任何反映，鎮定地付錢取餐回家，事後打電話給對方，對方未道歉，她也從事發當下的生氣轉為害怕，向平台申訴，並向警方報案。女子發文中指出，報案是希望其他人不要遇到類似的事情，也讓欺負人的知道自己的行為是錯的。

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而從影片中可見，該名外送員在女子現身取餐前，手曾數度遊走於褲子拉鏈附近並低頭，見女子出現後，從放在腳踏墊的外送箱拿起餐點交給女子。

警方獲報後循線找到該名外送員，帶回派出所釐清案情，一查發現過去也曾對女子「露鳥」涉犯妨害風化罪送辦，該外送員自稱之前有服藥，最近沒看醫生，才會無法控制。警詢後依妨害風化、性騷擾等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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