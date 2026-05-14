83歲翁送醫13天不治 檢警揭逆孫曾徒手毆打暴行

1名83歲邱姓老翁今年2月間昏迷送醫，急救13天後不治，檢警查出邱翁遭20多歲孫子徒手毆打致死。檢方複訊後依傷害致死罪嫌向法院聲請羈押。（記者林嘉東攝）

基隆市信義區發生1起逆倫命案！1名83歲邱姓老翁今年2月間昏迷送醫，急救13天後不治，原本家屬以為是自然死亡，檢警相驗後驚覺死因不單純，進一步追查發現，邱翁在送醫前2天曾遭20多歲的孫子徒手毆打，致頭部遭受重擊致死。基隆地檢署偵辦後認定，邱翁的孫子涉犯傷害致死罪嫌重大，今天（14日）向法院聲請羈押。

檢警調查，邱姓老翁是在今年2月14日於信義區住處昏迷，家屬緊急將他送往衛福部基隆醫院，當時診斷為腦部組織損傷及硬腦膜下出血併發腦疝，住院與死神搏鬥13天後，因呼吸衰竭2月27日死亡。警方獲報後報請地檢署檢察官林秋田相驗後，確認邱翁頭部傷勢為外力重擊造成，朝他殺方向偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方詢問家屬過濾邱翁生前作息發現，邱翁在昏迷送醫前2天（2月12日），在住處1樓客廳與20多歲的孫子發生激烈爭執後，孫子竟不顧倫常，徒手毆打年邁的祖父，導致邱翁當場倒地，額頭受傷流血。

據悉，邱翁遭孫子毆打後，健康狀況每況愈下，2天後陷入昏迷。警方在釐清事發經過後，將該名孫子依涉犯傷害致死罪函送法辦。檢方歷經2個多調查發現該名孫子有多次家暴邱翁紀錄，且邱翁的孫子徒手毆打邱翁致死，亦符合國民法官法中「故意犯罪發生死亡結果」的規定，將行國民法官參與審判，交由國民法官法庭審理；檢方今日複訊後向法院聲請羈押，釐清是否還有其他施暴情節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法