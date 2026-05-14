苗栗「國家儲能系統檢測中心」傳火警 疑電池櫃冒煙

消防隊出動人車前往灌救，到達現場發現沒有明火只冒出濃煙。（圖由民眾提供）

經濟部標準檢驗局所屬位在苗栗縣銅鑼科學園區的「國家儲能系統檢測中心」，今（14日）下午1點多冒出濃煙，消防隊出動人車前往灌救，到達現場發現沒有明火只冒出濃煙。據了解，疑似放電池的櫃子冒煙，沒有明火，目前並沒有傳出人員受傷，正在進行排煙，起火原因還要調查。

國家儲能系統檢測中心於2024年底啟用，經濟部標準局於啟用典禮當天表示，將成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有最完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。

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標準局並說明，檢測中心將以儲能系統及電動大巴士電池等產品的安全性為服務核心，進一步保障消費者之安全及權益。日後台灣廠商不用捨近求遠將產品送至國外檢測，由檢測中心直接提供檢測服務，大幅降低檢測成本與時間，使國內儲能產品在全球市場上更具競爭力，為台灣在國際綠能供應鏈中的地位提供助力。

經濟部標準檢驗局所屬位在苗栗縣銅鑼科學園區的「國家儲能系統檢測中心」，今（14）下午1點多冒出濃煙，消防隊出動人車前往灌救。（圖由民眾提供）

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