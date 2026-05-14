雅方千金林暄穎投身反詐 受邀刑事局提醒慎防網購詐騙陷阱

雅方千金林暄穎（左二）今受邀刑事局，跟局長邱紹洲（左三）等人共同宣導反詐。（記者邱俊福翻攝）

網紅、雅方羊肉爐千金林暄穎今天受邀參加刑事警察局公布「165打詐儀錶板」最新統計數據的記者會，以自身家人曾擔任網路賣家遭假買家詐騙的經驗，提醒民眾慎防網購詐騙陷阱，而根據統計，上月份仍以「網路購物詐騙」占36%為最多，「農產品」、「二手家具、家電」、「演唱會門票」，到免費贈送「結緣品」等，均成為網購詐騙誘餌，甚至熱門商品「戰鬥陀螺」，也被利用吸引民眾私訊交易進行詐騙，今年已接獲70多件。

刑事局表示，上月全國平均每日受理詐騙案件462件、財損金額約1億6444萬餘元，較去年同期的每日532件、財損2億5508萬餘元，分別下降13％及36％。就詐欺手法分析，以受理件數觀察，前五名依序為：「網路購物詐騙」占36%為最多；其次為「假投資詐騙」占9%；「色情應召詐財詐騙」占7%；「假交友（投資詐財）詐騙」占7%；「假交友（徵婚詐財）詐騙」占4%。

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若以財損金額觀察，則以「假投資詐騙」占38%最高；其次為「假交友（投資詐財）詐騙」占22%；「網路購物詐騙」占11%；「假檢警詐騙」占10%；「假交友（徵婚詐財）詐騙」占4%；「色情應召詐財詐騙」占3%。

刑事局表示，近期網路購物詐騙仍持續高發，詐團常利用臉書、LINE、Instagram、Threads等社群平台張貼虛假販售貼文，遂行詐騙，因此民眾除應慎防網購詐騙，透過假客服實名認證或金流確認的詐騙手法外，也要留意「三方詐騙」老手法，此類手法歹徒一方面假冒買家向正常賣家索取銀行帳戶，另一方面又假冒賣家刊登虛假商品，誘騙真正買家將款項匯入該帳戶，賣家見款項入帳後，誤以為交易成立而寄出商品，或依歹徒指示辦理退款、退還差額，導致賣家帳戶遭通報警示，讓無辜買家與賣家同時受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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