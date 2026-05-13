5/13 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落屏東

5月13日開獎的今彩539開出1注。（本報合成）

5月13日開獎的第115000117期今彩539開出1注，由屏東縣萬丹鄉萬全村萬丹路一段280號1樓的「祐眾彩券行」開出。

第115000117期今彩539中獎號碼為「02、06、07、09、23」。頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共231注中獎，每注可得2萬元；參獎共8167注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬6037注中獎，每注可得50元。

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第115000117期39樂合彩中獎號碼為「02、06、07、09、23」。四合開出24注，每注可得21萬2500元；三合共334注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3511注中獎，每注可得1125元。

第115000117期3星彩中獎號碼為「190」。壹獎共37注中獎，每注可得5000元。

第115000117期4星彩中獎號碼為「2982」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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