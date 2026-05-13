涉詐領助理費等案 高金素梅傍晚北檢複訊

無黨籍立委高金素梅。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉以人頭詐領助理費、輸入中國製快篩7萬劑，並疑以「原住民多族群文化交流協會」名義詐領補助款。台北地檢署2月啟動首波搜索行動後，今再傳喚高金素梅說明，約傍晚6時許已到北檢複訊，目前仍在訊問中；包括此次，北檢已第三度傳喚高金素梅到案釐清案情。

檢調今年2月曾兵分30路發動搜索、約談；11日凌晨，高金素梅在北檢複訊時因身體不適，檢方先行請回並限制出境、出海；2月13日再度傳喚到案，經3.5小時偵訊後，檢方認定涉犯貪污治罪條例、刑法詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知100萬元交保。

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據悉，檢調原先以國安法立案調查，進一步追出高金涉貪情事，涉案三大區塊分別是利用人頭充當助理向立院詐領補助款，違法輸入中國製快篩劑且非供己用，過原住民多族群文化交流協會向原民會、國營事業詐領補助款，全案朝涉犯貪污治罪條例中的利用職務機會詐取財物、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

檢調查出，高金前辦公室主任、現任助理張俊傑負責操盤，張更利用女兒雲雅舜的帳戶洗錢，而雲雅舜是知名歌手Matzka的妻子。張俊傑也是原住民多族群文化交流協會實質負責人，還請助理幫忙領錢，相關的金錢流向則為檢調此次偵辦重點。

據了解，張俊傑會以原住民多族群文化交流協會辦理活動，向原民會、國營事業等單位申請補助，有時還虛設活動請款，或與廠商聯手浮報費用。屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、金峰鄉代會主席高勤書、蘭嶼鄉代呂俠及南區服務處主任麥玲鳳等人，疑提供不實名單，使張俊傑得以於疫情期間，申請大批中國製快篩劑輸台。

北檢先前對張俊傑聲請延押，台北地方法院已裁准延長羈押禁見兩個月，押期至6月10日。

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