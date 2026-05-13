律師甘做詐團眼線！利用閱卷權通風報信 花蓮警聯手南檢跨境逮人

花蓮縣警察局刑事警察大隊去年偵辦一起投資詐騙案，逮捕詐團相關成員，日前又查到有律師涉嫌洩密給詐團。（警方提供）

花蓮縣警察局刑事警察大隊偵辦詐騙集團案件，意外查到有律師涉嫌洩密給詐團，花蓮縣警局今指出，警方追查李姓主嫌為首的假投資詐騙案時，透過數位鑑識破譯手機內容，驚見台南陳姓律師竟充當詐團「內鬼」，利用為成員辯護之便，把閱卷取得的偵查秘密回報給首腦協助脫罪。警方日前跨區到台南把陳姓律師拘提到案，全案依洩密、個資法移送台南地檢署偵辦。

警方調查，40歲李姓主嫌自2023年起成立詐騙集團，透過假投資方式誘騙全台各地民眾，財產損失合計達638萬元。花蓮刑大去年7月間在新北地區發動搜索，陸續逮捕收簿手張嫌等成員共18人。在清理查扣的主嫌手機證物時，科偵隊幹員透過科技偵查，意外發現李嫌與陳姓律師的對話紀錄，內容涉及多項辦案偵查進度。

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檢警查出，35歲陳姓律師接受李姓主嫌委託，為先前落網的詐團成員擔任辯護人。陳男竟利用職務上的「卷證資訊獲知權」，在閱卷過程中獲取檢警調查的證物與文書資料，隨即私下通報給李嫌知悉。這種行為形同讓詐團掌握檢警的「底牌」，使首腦能從容面對追緝，甚至協助其躲避查緝。

花蓮刑大掌握事證後，向台南地檢署報請指揮，前往台南陳姓律師住處持拘票將其拘提到案。警方指出，律師應保障人權並恪守偵查不公開原則，對於偵查秘密應嚴格保密。全案訊後依《刑法》洩漏國防以外之機密罪及《個人資料保護法》等罪嫌移送，台南地方法院最後裁定陳男以20萬元交保，並限制住居。

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