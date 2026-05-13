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    環管署長顏旭明遭檢調約談 環境部：要求同仁全力配合司法、貪瀆零容忍

    2026/05/13 15:46 記者吳柏軒／台北報導
    環境管理署長顏旭明。（資料照）

    環境管理署長顏旭明。（資料照）

    環境部環境管理署署長顏旭明今（13日）遭台中地檢署約談，疑似涉及公務背信罪嫌，環境部下午表示，第一時間已要求環管署同仁全力配合司法調查，並確保業務推動不中斷，也重申清廉是公務人員基本操守，對貪瀆「零容忍」，基於偵查不公開，目前不便評論案件細節。

    台中地方檢察署13日指揮法務部調查局台中市調查處到環境管理署執行搜索，並通知署長顏旭明等人到案說明，據悉案情疑似涉及公務背信罪嫌，全案目前仍持續偵查中。

    對此，環境部說明，有關檢調今上午前往環管署執行調查，第一時間接獲通報後，已要求環管署同仁全力配合司法機關調查程序，並詳實提供相關卷證與說明，以期儘速釐清案情。另，為確保環管署業務推動不受影響，已要求該署各項環境管理及行政作業維持正常運作，環境部將密切關注偵辦進度，並依相關法令與職務需求進行處理調整。環境部也強調，清廉是公務人員的基本操守，重申對貪瀆「零容忍」決心，尊重司法調查，基於偵查不公開原則，目前不便評論案件細節，惟希望司法機關儘速查明真相。

    顏旭明為環境部環管署長，為東海大學公共行政學系碩士，公職早期任台北縣（現新北市）環保局八里衛生掩埋場場長與八里焚化廠廠長，後進入環保署（現環境部）任職，2013年出任嘉義縣環保局長，後續也歷任環保署水保處長、資源回收管理基金執行秘書等職，並在2023年環境部升格後，接掌環管署長一職至今。

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