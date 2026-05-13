轎車紅燈右轉有原因！警一看車內危急秒開道

兩名員警騎警車開道，護送轎車趕到醫院。（警方提供）

1輛轎車昨天（12日）凌晨行經彰化市中山路2段與孔門路口時突然紅燈右轉，正巧彰化警分局民族路派出所巡佐翁士鈞、警員陳政佑騎乘警用機車巡邏發現其交通違規上前攔查，不料駕駛反而向員警表示女兒身體不舒服，急需趕往醫院治療，員警也發現女子在車內嘔吐，立即鳴笛開警示燈在前方開道，原本10分鐘車程縮短為2分鐘即趕到醫院，駕駛對員警及時伸援一再感謝。

翁士鈞、陳政佑昨天凌晨零時左右騎乘警用機車巡邏行經彰化市孔門路與中山路口時，發現前方1輛轎車竟在他們眼前紅燈違規右轉，兩員當場衝上前將轎車攔下，沒想到男駕駛神情慌張向員警表示「我女兒身體很不舒服，要趕快去彰化基督教醫院急診」。

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員警隨即發現1名女子於車內持續嘔吐、面色不佳，身體狀況明顯異常，考量深夜時段仍有車流與號誌停等情形，恐延誤送醫時機，員警立即騎乘巡邏機車於前方開道，全程開啟警示燈及警鳴器，引導轎車快速通行，沿途並適時協助疏導車流、提醒其他用路人注意安全，爭取寶貴救援時間，短短2分鐘即順利將父女平安護送至彰化基督教醫院急診室接受治療。

抵達醫院後，該名父親對警方即時伸出援手深表感激，不斷向員警致謝，感謝警方在危急時刻協助開道，讓女兒能及時獲得醫療照護。

員警前後開道護送轎車趕到醫院。（警方提供）

警方護送轎車趕到醫院，讓患者及時接受治療。（警方提供）

女子的父親對於警方護送開道就醫一再致謝。（警方提供）

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