父驟逝留未成年姊弟相依 台中暖警串聯善款伸援

善款近日交到姊弟手中，希望讓他們在最無助的時刻感受到社會的溫暖。（圖由民眾提供）

台中市第三分局立德派出所員警日前處理一起死亡案件，意外發現亡者家中只剩一對未成年姊弟相依為命，父親驟逝家中經濟支柱瞬間崩塌，生活陷入困境，姊姊不得不暫時休學兼兩份工作，所長立即展開關懷行動，串聯善心人士募集善款，近日交到姊弟手中，希望讓他們在最無助的時刻感受到社會的溫暖。

第三分局指出，當時員警接獲死亡案件通報趕赴現場處理，原以為只是一起例行案件，卻在後續關懷中發現，死者生前獨力扶養一對未成年子女，驟逝後家中頓時失去依靠，只剩姊弟倆彼此扶持，員警進一步了解發現，姊姊為減輕生活壓力，已暫時中斷學業，同時身兼兩份工作，生活負擔沉重，情況令人鼻酸，立即通報所長許逸維介入協助。

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許員得知後，隨即展開一場與時間賽跑的援助行動，除持續追蹤里長協助申請社會補助進度外，也同步向外尋求民間資源，主動聯繫國際同濟會台中區國光會，並串聯一群長期默默投入公益、不願具名的善心人士，希望在政府補助尚未到位前，先為姊弟撐起最基本的生活需求。

消息一出，善意迅速匯聚，許多善心人士低調響應，一筆筆捐款陸續到位，近日許員偕同新庄里洪宗毅里長、東區公所民政課李偲玄課長，以及同濟會台中國光會黃俊維會長，齊聚里長辦事處，親手將凝聚眾人心意的善款交到姊弟手中，現場沒有隆重儀式，只有一句句真誠的鼓勵與關懷，卻成了姊弟人生中最溫暖的一次接住。

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