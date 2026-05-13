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    65歲男行搶騎士得手2元及運彩、發票 涉搶奪罪最重可判5年

    2026/05/13 08:58 記者鄭淑婷／桃園報導
    張男涉嫌行搶黃姓機車騎士，得手2元現金、運動彩券1張、發票1張等物品，圖為示意圖。（記者鄭淑婷攝）

    張男涉嫌行搶黃姓機車騎士，得手2元現金、運動彩券1張、發票1張等物品，圖為示意圖。（記者鄭淑婷攝）

    65歲張姓男子因缺錢花用，涉嫌於桃園市楊梅區行搶黃姓機車騎士，得手2元現金、運動彩券1張、發票1張等物品，最後不僅被警方逮捕，贓物都被搜出並發還被害人，張男還因此被以搶奪罪嫌起訴，將面臨6月以上5年以下有期徒刑。

    張男於2024年4月2日中午12點多，在楊梅區永美路與日新街口，見黃姓騎士行經該處，趁其不備出手行搶其側背包，雙方一度爆發拉扯，騎士雖即時將包包拉回，但裡頭物品被張男搶走逃逸，警方循線逮人並在他身上搜出贓物，包括現金2元、運動彩券1張、發票1張以及個人生活用品。

    警方以強盜罪嫌將張男移送桃園地檢署偵辦，檢察官經勘驗現場監視器畫面，張男當時除以徒手拉扯被害人側背包，並未有其他強暴、脅迫手段，雙方拉扯過程，被害人不到1分鐘即將包包取回，張男即逕自離去，未有進一步舉動，足認張男奪取財物之手段，尚未達使被害人身體或精神尚處於不能抗拒的程度，亦未壓抑被害人之抗拒能力，與強盜罪構成要件有別，應屬搶奪行為，並將他提起公訴。

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