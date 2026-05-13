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    東海大學宿舍清晨濃煙狂竄！疑冷氣室外機起火 學生驚醒疏散

    2026/05/13 08:51 記者許國楨／台中報導
    陽台天花板與牆面已被濃煙熏成大片焦黑，地面則覆滿厚厚的滅火器粉末。（民眾提供）

    陽台天花板與牆面已被濃煙熏成大片焦黑，地面則覆滿厚厚的滅火器粉末。（民眾提供）

    台中市西屯區東海大學宿舍今（13）日清晨驚傳火警，6樓陽台突然冒出大量濃煙，疑冷氣室外機故障起火，驚醒不少還在睡夢中學生，警消獲報趕抵時，發現起火點位於8層樓RC建築的6樓陽台，現場仍有煙霧竄出，所幸火勢已由學生第一時間使用滅火器成功撲滅，虛驚一場。

    消防局於清晨5時19分接獲報案，指西屯區台灣大道四段東海大學宿舍發生火警，立即派遣第六大隊及協和分隊等4個單位，出動消防車9輛、消防人員17名前往搶救，並由協和分隊小隊長楊嘉源擔任現場指揮官，現場只見陽台天花板與牆面已被濃煙燻成大片焦黑，冷氣室外機外殼嚴重燒損變形，地面則覆滿厚厚的滅火器粉末，曬衣架傾倒、拖鞋散落。

    警方到場後同步協助火場警戒及疏散學生，避免意外擴大，經初步了解，疑似為陽台冷氣室外機故障導致起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺，所幸未波及室內空間，也無人員受困、嗆傷或受傷送醫，整起火警在短時間內獲得控制，未釀成更大災情，詳細起火原因仍由火調人員進一步調查釐清。

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