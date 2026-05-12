「跳舞拿獎金」攏是假！男子拍少女裸舞 還說「國中女生好好騙」

邱男因以「跳舞拿獎金、獎品」為幌子，拍被害人裸舞，被判處13年6月徒刑。（示意圖）

家住新北市的謝男以「跳舞拿獎金、獎品」為幌子，PO出名牌包、I PHONE手機照，吸引愛跳舞的少女參加報名，他要求參賽者「裸跳」或介紹朋友參加，一名受害少女因不願配合，屢遭謝男威脅公開裸跳畫面，因此報警，警方逮捕邱男並查扣大批少女裸舞畫面，邱男與朋友聊天時，還表示「國中女生感覺很好騙」。該案經彰化地院審理，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判邱男13年6月徒期。

判決書指出，謝男於社群平台IG佯稱參加網路跳舞比賽可賺取獎品及獎金，參賽者依指示拍攝跳舞影片後，邱男即稱「你的分數很高」，要求對方加入通訊軟體Telegram好友，並依範本拍攝裸體照片及跳舞影片回傳，並要參賽者介紹其他未成年少女參加。被害少女若想退出或拒絕介紹其他朋友，就遭謝男以散布裸照、影片相脅迫，導致少女們心生恐懼，為保護自身安全與名譽，只能持續配合拍攝並拉人入坑。一名家住彰化的少女因受不了邱男的威脅，向警方報案，警方在邱男新北市的住處扣得手機及掌握其雲端硬碟，其中共有5名少女的裸照及跳舞畫面。

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判決書指出，被告先前已有兩次同類前科，一次脅迫未成年少女拍攝猥褻影像未遂並上傳網站，另一次引誘拍攝裸露胸部，均遭法院判刑確定。另外，被告與朋友聊天時，還表示「國中女生感覺很好騙」、「我喜歡找小妹妹」。

法官表示，被告鎖定未成年被害人，本案更進化手法，以跳舞比賽、獎金、名牌禮品（如愛馬仕皮夾）吸引少女，手段卑劣且具預謀性。

法院認為，被告犯罪動機為滿足個人性慾，利用少女年少無知與星夢憧憬，設下計謀欺騙被害少女們自行拍攝各種內容之裸體照片及影片供其觀看，得手後竟然還不知收歛，不僅於過程中羞辱被害少女，更進一步以散布其等之性影像為由要脅，手段齷齪卑劣，視被害少女之人性尊嚴為無物，考量謝姓男子至今未與被害少女和解，無悔意等，依犯兒童及少年性剝削防制條例以違反本人意願方法，使少年自行拍攝性影像罪，共6罪，應執行有期徒刑13年6月。可上訴。

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