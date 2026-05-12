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    海上護漁陸上護民！黑鮪季「黑金」進港 魚市「科技執法」守荷包

    2026/05/12 09:40 記者陳彥廷／屏東報導
    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

    一年一度的屏東黑鮪魚文化觀光季已於5月2日盛大登場，預計至7月5日止將湧入大量饕客與觀光人潮進入東港魚市場及華僑市場，東港警分局為確保漁市場周邊治安平穩及遊客的財產安全，使用漁會建置的監視器打造防竊治安網，東港分局指出，黑鮪季東港遍地「黑金」，唯恐宵小趁人多時出沒，因此結合漁會合作防竊警網。

    每逢這個時節就是屏東東港最熱鬧的季節，但為讓漁民安心，海巡單位啟動海上護漁，為讓觀光客放心旅遊，東港警也首度啟動「護魚市場」的防竊專案，主要對象就是遊客的荷包，警方指出，目前港口交易仍多以現金為主，加上「海頭」時期，黑鮪魚價高，遊客攜帶的現金勢必大增，因此有必要進行防竊。

    為發揮最大防制效益，警方特別與東港區漁會協同「異業結盟」，建立即時暢通的聯繫管道，並編排高密度巡邏勤務，更進一步結合漁會建置的監視器系統，以「科技防竊」打造無死角的治安防護網。同時，警方持續深耕結合在地民力與市場攤商，建構「發現可疑，立即反應」的聯防通報機制，讓防竊警網有效延展。

    分局長高志正表示，優質的治安是觀光發展的重要基石。期盼透過警、民、漁會三方的跨域緊密合作，將防護能量最大化，全面落實「屏安護民」的核心理念，讓漁民與市場攤商安心拚經濟、遊客放心大啖美食，共創安全熱絡的屏東黑鮪魚文化觀光季。

    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

    東港警分局啟動護民防竊專案。（警方提供）

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