女山友合歡東峰失蹤！定位點只找到手機 今搜索3小時找到人

搜救人員先找到失蹤者手機，往下搜索3小時，才在溪谷找到失蹤女山友。（南投縣消防局提供）

25人團隊登合歡東峰，昨傍晚集合發現1名女團員不見，經家屬提供協助，利用 Google Find My Device 查詢手機定位位置後，在定位點發現失蹤者手機，搜救人員今晨往山下沿線及周邊溪谷地形持續搜索3小時後，近中午在溪谷附近順利尋獲該女。

南投縣消防局指出，ㄧ支25人團體，昨日攀登合歡東峰，昨日傍晚5時返程集合時，遊覽車司機點名發現1年約60歲女性團員未依約返回，同行人員立即通報消防局，並聯繫失蹤者家屬協助確認相關資訊。

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南投縣消防局說，昨日傍晚第一梯次出動南投縣仁愛消防分隊、花蓮縣新秀消防分隊、太魯閣管理處、太魯閣警察隊及林保署南投分屬松雪樓等機關，救災車輛共5輛，人員共12人，由花蓮縣消防局第一大隊大隊長林武正指揮搶救。

第二梯次出動南投仁愛消防分隊、梨山神鷹中隊、太魯閣管理處等機關，救災車輛共3輛，人員共11人，由南投縣政府消防局第二大隊大隊長吳嘉宏指揮搶救。

經家屬提供協助，利用 Google Find My Device 查詢手機定位位置後，搜救人員昨晚在山區發現失蹤者手機，但人不在該地點。

今日清晨搜救人員從手機發現點往山下沿線及周邊溪谷地形持續尋，在中午11時40分左右，在溪谷附近尋獲失蹤女子，所幸該中年女子意識清楚，搜救人員給予食物及衣物保暖，後續由搜救人員以繩索等工具協助她下山。

搜救人員11日中午找到失蹤女山友，她意識清楚。（南投縣消防局提供）

搜救人員部分路段利用繩索協助女山友下山。（南投縣消防局提供）

搜救人員協助受困一夜的女山友下山。（南投縣消防局提供）

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