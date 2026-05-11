第16撞！BMW騎上彰市彰南路庇護島 網譏：新車展示場

1輛BMW騎上彰南路庇護島，交通指示牌也被撞斷。（警方提供）

又撞了！彰化市彰南路行人庇護島去年底到今年2月就有高達14起撞擊事件，被地方封為「最衰庇護島」，3月1輛車迴轉時直接撞上庇護島後，好不容易「安靜」了1個月，昨天（10日）下午1輛BMW直接騎上庇護島，不僅車輛受損，庇護島指示牌也被撞斷，畫面PO網被網友譏諷「今天又有新車展示活動了」。還有人笑稱「彰化人真的超愛切西瓜」。

警方指出駕駛人可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1到3個月，公路局也將依法對損毀設施進行求償。

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警方指出，這起事故發生時間在昨天下午4點多，發生地點為彰化市彰南路1段169號前路口，1輛BMW從彰南路一段167巷欲左轉彰南路一段往快官方向，行駛過程中因未注意，不慎自撞撞擊行人庇護島造成車損，行人庇護島指示牌斷裂，幸無人受傷。警方對肇事男子酒測，酒測值為0。

「彰化市彰南路庇護島又撞了！」昨晚已有不少網友討論此事故，不少人都在猜「這次是第幾撞了？」這是在測試底盤的剛性嗎？還有人笑說「這樣賞底盤蠻方便的，還不用把車頂起來，直接賀成交了」；還有民眾說「如果那是行人已經GG了，這年頭是開車轉彎都不用看路的嗎，還好有庇護島，否則不知有多少行人被撞了」；「馬路三寶真的非常多，駕照不知怎麼考來的」；但也有網友稱庇護島的設置實在很有問題，應針對庇護島做改善。

1輛BMW騎上彰南路行人庇護島，卡在庇護島上動彈不得。（警方提供）

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