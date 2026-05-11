藝術家拍臀性騷導覽男工讀生 台東地院判賠15萬元

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

一名林姓藝術家於前年赴台東縣某原住民藝術展場參觀時，竟對負責導覽的人員伸出鹹豬手，接連觸摸對方臀部兩次。案經被害人提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，台東地方法院審理後，判處林姓藝術家應賠償原告15萬元 。

根據判決與調查紀錄，林姓藝術家於民國112年10月間前往該聚落參訪，由當時擔任導覽工讀生的原告負責引導 。案發當時，被告先在聚落二樓對原告發出含有性暗示與性挑逗的言論，包括詢問「我的很大要不要感覺一下」、「有沒有打過炮」、「是不是同性戀」等冒犯性言語 。隨後當導覽結束，原告帶領被告返回一樓展廳門口時，被告竟意圖性騷擾，乘原告不及抗拒之際，接續觸摸其臀部兩次 。

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在訴訟過程中，林姓藝術家辯稱其行為是基於「感謝導覽」或「開玩笑」，並主張拍打臀部符合泰雅族傳統慣俗 。然而，法院找來泰雅族長者作證，指出在傳統慣俗中，肢體接觸僅限於親屬，一般人觸摸臀部會被視為看輕或歧視，並非感謝之意 。

此外，法院認為被告與原告初次見面，且被告在二樓已有言語騷擾行為，顯見其主觀上具有調戲與騷擾的意圖 。 此案刑事部分，林姓藝術家已被依違反性騷擾防治法判處有期徒刑4個月確定 。民事部分，法官審酌兩造的身分地位與經濟狀況，原告當時為社會新鮮人，而被告則從事藝術工作及社會運動，考量該行為對原告造成焦慮、失眠等嚴重精神痛苦，最終認定精神慰撫金以15萬元較為適當 。

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