警政署長兒子逮竊賊爆肢體衝突 張榮興：未護短、個人行為自行負責

警政署長張榮興今聲明，表示絕未護短、個人行為自行負責。（記者姚岳宏翻攝）

警政署長張榮興兒子在台中經營的火鍋店去年4月遭竊，張男與友人逮住賴姓竊嫌時涉嫌持球棒毆打，還拿熱湯淋賴雙手，造成他全身多處受傷報警提告，檢方依傷害、強制罪起訴，張榮興今天發出聲明，表示成年子女個人行為應自行承擔法律與社會責任，他絕不護短、也從未介入偵辦，對於後續法院審理過程及結果，均予以配合及尊重。

警政署表示，有關報載事件係屬署長成年子女個人之行為，無涉警政公務職權。該案所涉竊盜事實，以及事後雙方之民刑事訴訟，均由相關單位依法處理，目前亦由法院繫屬審理中。

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去年4月11日凌晨3點多，賴姓竊嫌潛入張榮興兒子位於台中市美村路的火鍋店，張男接獲保全系統通知，隨即開車載著洪姓友人趕回店內，當場撞見正在行竊的賴嫌，雙方爆發衝突，洪男、張男涉徒手及持球棒毆打對方，過程中更以熱湯燙傷賴嫌雙手，並限制其行動，直至凌晨5點多才讓對方離開。

賴嫌於當天清晨5點34分前往轄區派出所報案，經檢視其手部、足部與臉部有燒燙傷，右臂、腹部等處也有瘀傷。台中地檢署初步偵訊時，張男與洪男均否認犯行，辯稱是賴嫌在廚房逃竄時自行遭熱湯燙傷。檢方最初認為難以僅憑賴嫌指述定罪，給予不起訴處分。

全案經台中高分檢發回接續偵查，檢方調閱監視器確認2人於凌晨3點46分抵達、5點3分才離開，認定2人確實打傷賴嫌並限制行動，後續依傷害與強制罪將2人起訴。目前案件於台中地院審理中，張男與洪男針對強制罪部分已改口認罪，至於傷害罪部分則與賴嫌達成和解。辯護人向法官表示，本案是因自家火鍋店遭竊，張男一時氣憤才產生不當言行，考量雙方已經和解，懇請法院給予宣告緩刑。

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