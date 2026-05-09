獨家》「台南沒查到針孔」不退費？愛爾麗苦主氣炸：流程還要跑一個月！

愛爾麗集團前天發聲明允諾消費者退費，但消費者指控，台南西門店卻以未查獲針孔拒絕退費，好不容易協調後，還要等一個月，憂心業者如果遇到財務狀況，消費者就求助無門。（民眾提供）

知名醫美品牌愛爾麗集團捲入針孔風波，前天剛發布聲明允諾退費，但有消費者赴台南西門店退款遭拒，理由是「台南沒查到針孔」，好不容易有消費者通過審核，但退費流程卻長達1個月，擔心業者可能有財務危機、脫產，預計在13日中午要集結抗議。

愛爾麗集團在總裁常如山聲押期間，5月7日緊急發表聲明，承諾針對未施作課程，提供不收手續費的全額退費。然而台南的消費者卻不滿，他們依公告親赴愛爾麗西門店辦理時，現場人員以「台南並未查獲針孔」為由，拒絕退費申請，導致消費者與愛爾麗員工發生衝突。

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求助無門的消費者轉向地方民代陳情，經民代介入協調後，台南西門店態度軟化，同意讓其中一名消費者進入退款程序，有其他消費者得知後，也到西門店要求對退費。

其中號召抗議的召集人稱，有些消費者購買的課程費高達數十萬，甚至最高到百萬，如今要透過民代協調才有進展，但多數消費者退費過程沒這麼順利，當消費者要求要帶店章時，店員起初還推託店章在台北。

召集人說，好不容易通過退費審核，業者又告知退費流程需耗時長達一個月，此冗長作業時間再次引發疑慮。

愛爾麗面臨調查、停業，漫長等待充滿不確定性，召集人認為，消費者的焦慮在集團目前的處境，若在等待期間，業者有財務危機或惡意脫產，預繳資金恐將血本無歸。為捍衛權益，部分消費者已串聯，也準備好集體訴訟準備，預計13日赴西門店集結抗議。

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