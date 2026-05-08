自救會群組破2000人！愛爾麗偷拍受害者持續增加 逾300人將提告

愛爾麗針孔風波，部份受害者已委任李欣庭律師協助處理。（翻攝自理然法律事務所精英團隊）

愛爾麗醫療集團爆針孔偷拍事件，該集團客戶、會員遍及全台，事發後造成眾多消費者憂惶不安，擔心成為偷拍受害對象，甚至檢警的調查方向認為，也有未成年的兒少受害者。自救會實名成員已突破500人，另有超過2000人匿名加入相關社群，其中超過300人填寫表單並表達訴訟意願，目前人數持續增加中，受害者不計其數。

台北市府法務局及新北市法制局統計至昨天下午，已分別受理54件及57件該診所消費爭議申訴案，將研議啟動團體訴訟。至於「愛爾麗醫美消費者自救會」LINE群組，已突破千人，過去也曾消費過的理然法律事務所所長李欣庭律師，已接受部分消費者委任，負責處理本案。

請繼續往下閱讀...

愛爾麗醫療集團旗下診所遍布全台各地，消費者陸續加入自救行列。受害者包含因偷拍事件對品牌失去信任，盼解約退費，也有擔心遭偷拍的受害者，更有做私密處除毛的消費者，擔心腿開開的影片外流。

全台各地的受害者在自救會群組求救連連，甚至有人已做完療程、費用付完無法求償，甚至退費要等3個月，擔心愛爾麗日後倒閉，根本無法求償。也有受害者被不斷刁難，遭要求贈品也要算費用，東扣西扣最終能退的金額有限。

部分民眾也分享蒐證、退費及報案經驗，提醒「身體部分裸露即可能涉及身體自主權侵害」、「避免單獨進入小房間」，準備團體訴訟資料爭取精神慰撫金。

理然法律事務所目前協助整理求償資料，也正評估提起公益訴訟，但因案件人數眾多，涉及退費、分期及求償問題複雜，後續程序恐曠日費時。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法