前口湖鄉長索賄400萬判10年 林哲凌入監哽咽：不放心88歲老父親

無黨籍雲林縣議員林哲凌，7年前擔任口湖鄉長任內向光電業者索賄，被判刑10年定讞，8日到雲林地檢署報到，林說起接到88歲父親電話忍不住哽咽。（記者黃淑莉攝）

無黨籍雲林縣議員林哲凌7年前在口湖鄉長任內，向光電廠商索賄400萬元，一審、二審都被判刑10年，昨（7）日最高法院駁回林的上訴、全案定讞。林哲凌今日到地檢署報到，對於媒體詢問，他感謝鄉親支持與疼惜，但說起接到高齡88歲老父親不捨的電話，林哲凌忍不住紅了眼眶，強忍淚水語帶哽咽。

林哲凌7年前於口湖鄉長任內，利用核發光電廠建照、批准動工的職務權力，向光電廠商海神光能公司索賄400萬元，另犯偽造顧問合約、開立不實發票，二審高等法院台南分院去年6月依不違背職務收賄罪將他判刑10年、褫奪公權8年，另依違反商業會計法，判可易科罰金的4月徒刑，沒收400萬元賄款；最高法院昨駁回林上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，檢方昨天下午4點多即通知林哲凌今天下午3點報到執行。

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今天下午2點40分左右，林哲凌由幾名友人陪同到雲林地檢署報到，面對媒體詢問，林哲凌指出，謝謝鄉親這段時間關心，以及過去大家對他的支持與疼惜，讓他有這個舞台做一些事情，現在進去「進修」一下，幾年後他的心態等各方面應該會更成長。

他說，早就有這種可能性的心理準備，也向關心的好朋友交代，要大家不用替他煩惱，他抱著平靜心情，眼眶紅是因為來的路上接到父親的電話，聽到父親在電話那頭哭，他就忍不住，不然自覺是很勇敢才對，但老父親打來，他難過又不放心。

林哲凌指出，人生在每個階段都有不同的功課，將來再與鄉親見面時，大家有什麼他能幫上忙的，都會盡力協助，也會提攜後進，讓年輕的一輩有機會為大家打拚。

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