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    首頁 > 社會

    愛爾麗涉偷拍進入偵查 新北提供法律諮詢與消保協助

    2026/05/07 18:33 記者黃政嘉／新北報導
    醫美診所「愛爾麗」傳偷拍案，新北市消保官與衛生局5/7陸續到板橋、新莊、林口、永和店聯合稽查營運狀況與退費情形。（圖由新北市消保官提供）

    醫美診所「愛爾麗」傳偷拍案，新北市消保官與衛生局5/7陸續到板橋、新莊、林口、永和店聯合稽查營運狀況與退費情形。（圖由新北市消保官提供）

    連鎖醫美診所「愛爾麗」新北板橋店爆出針孔偷拍，新北市法制局表示，此案現已進入偵查階段，市府啟動3項作為保護受影響消費者，包括由消保官受理消費申訴，協助民眾進入調解程序；委請專業律師提供法律諮詢，協助民眾了解刑事程序、附帶民事及團體訴訟差異；結合衛生、警政與法制單位跨局處合作，整合相關資訊，避免民眾求助無門。

    法制局表示，此案涉及刑事、民事、個人資料保護及醫療法規等多重法律問題，市府已委請專業律師提供法律諮詢協助，讓民眾清楚了解並主張相關權利，若民眾於個案中有消費爭議，可透過消費爭議申訴程序提出申訴，由市府消保官協助處理。截至今午4點半，新北市已受理57件消費申訴，將依程序協助民眾辦理後續事宜。

    針對外界關心團體訴訟議題，法制局說明，團體訴訟依消費者保護法有一定條件，現階段案情及相關事實仍持續釐清，市府會優先透過消費爭議程序協助受影響的市民迅速處理，並提供法律建議，讓民眾選擇最有利且合適的方式維護權益，市府也會持續和消保團體保持密切聯繫。

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