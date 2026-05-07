比惡劣更惡劣！女童遭父亂倫又遇狼師逼拍A片 國小老師重判15年

彰化黃姓國小教師利用女童曾遭性侵脆弱心理，硬騙至圖書館性侵，二度傷害被害人。彰化地院依強制性交及拍攝未成年人猥褻影像等罪，合計重判15年徒刑。（資料照）

彰化縣一名黃姓國小教師，得知1名女學生曾遭父親亂倫性侵，竟利用其脆弱心理，多次將她誘騙至圖書館教師進修室性侵，甚至拿出錄影機與情趣用品，逼迫女童模仿AV動作，若女童不從，便以「不吸就告訴你爸爸，說他對你性侵」等惡毒言語對女童二度傷害；更惡劣的是，女童一度昏迷倒地，黃男未施救，反而繼續拍攝裸露影像。彰化地院再審，依強制性交及拍攝未成年人猥褻影像等罪，合計重判15年徒刑。

判決書指出，黃男為被害女童五、六年級時的級任教師，他得知女童過往遭侵害情況，非但沒有予以憐憫保護，還於2015年4月某日，誘騙女童前往校內圖書室三樓的教師進修室，女童以為老師要進行心理輔導，結果黃男竟拿出錄影機並脫下褲子，要求女童穿著學校制服，以跪姿方式對他進行口交，來模仿成人影片拍攝。

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判決書指出，黃男見女童不從，竟語出恐嚇「不吸就要告訴你爸爸，說他對你性侵」、「對！說他對你性侵」等語脅迫，最後黃男還拿出電動情趣用品，以「檢查身體」為由，對女學生性侵得逞。同年6月15日，黃男再將女童誘騙到教師進修室，不料，女孩突然昏迷倒地，黃男竟未立即為她進行任何醫療協助，反而趁機拍攝裸照，行徑令人髮指。

該案直到女童成年後，才鼓起勇氣對黃男提告。去年5月，彰化地院一審判決，依未成年女子強制性交罪及對少年乘機猥褻罪，判處8年10月及1年2月徒刑，二審維持原判。不過檢方後續發現新的影像與相關事證，確認黃男曾在女童昏迷時持續偷拍，因此聲請再審。

彰化地院再審時痛批，法官痛斥黃男，身為被害人老師，明知被害人曾遭近親之人性侵而蒙受非常大的心理陰影，竟為了滿足自己慾念，對女童強制性交、猥褻犯行，並全程以數位相機拍攝，絲毫不尊重女童性自主及隱私權，對女童人格侵害嚴重。

法官審酌，黃男已與被害人達成和解，最終仍依對未滿14歲女子強制性交罪判處8年10月徒刑，另依違反本人意願拍攝未滿18歲者猥褻影像罪判刑6年2月。不過法院另查出，黃男尚涉及其他性侵案件，因尚未判決確定，因此暫未定應執行刑。

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