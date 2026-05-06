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    首頁 > 社會

    基隆特色餐廳驚悚命案 男遭酒瓶刺破頸動脈慘死

    2026/05/06 23:55 記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導
    基隆市培德路特色餐廳發生酒客衝突命案，警方到場調查與採證。（記者林嘉東攝）

    基隆市培德路特色餐廳發生酒客衝突命案，警方到場調查與採證。（記者林嘉東攝）

    首次上稿 23:28
    更新時間 23:55

    基隆市信義區培德路一家特色美食餐廳今晚（6日）8點左右發生討債糾紛命案。兩名李姓男子疑因疑因工程債務糾紛，爆發激烈衝突，56歲李男遭58歲李男持破酒瓶刺中頸動脈，血流如注，送醫搶救不幸不治。警方將凶嫌58歲李男帶回，朝傷害致死罪方向偵辦。

    警方初步調查，事發當時，58歲李男與妻子在餐廳2樓用餐，死者56歲李男則與楊姓友人在1樓飲酒。56歲李男得知對方在2樓，上樓理論，一言不合爆發衝突。

    據了解，56歲李男持啤酒瓶丟擲對方，58歲李男不甘示弱反擊，推擠中，58歲李男持破酒瓶刺向對方頸部，正中頸動脈要害。56歲李男當場倒地不起，餐廳2樓、樓梯間地板血跡斑斑，場面駭人。

    基隆市警察局第二分局東光派出所警方獲報，立即趕赴現場，救護人員將性命垂危的李男緊急送往衛福部基隆醫院搶救，他但傷勢過重，晚上9點半宣告不治。

    行凶58歲李男也受輕傷，送往基隆長庚醫院治療，並無大礙，已被警方帶回分局偵訊。警方說，正進一步釐清衝突原因與行凶動機，全案朝傷害致死罪方向偵辦。

    基隆市培德路特色餐廳發生命案案，現場血跡斑斑。（記者林嘉東攝）

    基隆市培德路特色餐廳發生命案案，現場血跡斑斑。（記者林嘉東攝）

    基隆市培德路特色餐廳發生酒客衝突命案，警方到場調查與採證。（記者林嘉東攝）

    基隆市培德路特色餐廳發生酒客衝突命案，警方到場調查與採證。（記者林嘉東攝）

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