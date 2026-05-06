小三通走私中國農產品、食品 金門海關、安檢聯合揪出逾400公斤

金門港旅運中心啟動剛滿3個月，金門港務處會同財政部高雄關等單位，在旅運中心停車場截獲非法集貨中國農產品及食品計乾香菇逾400公斤。（金門縣港務處提供）

查緝單位終於出手！金門港旅運中心啟動剛滿3個月，金門港務處今天會同財政部高雄關等單位，於旅運中心停車場截獲非法集貨中國農產品及食品計乾香菇計50.7公斤、螺螄粉及江西米粉等食品357.8公斤，全案依違反海關緝私條例、食品安全衛生管理法等規定全部查扣。

財政部關務署高雄關高雄機場分關聯合交通部航港局、金門縣港務處、海巡署金馬澎分署第9岸巡隊、內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊等單位，根據線報於金門水頭港區停車場查到這批非法集貨的中國農產品及食品。

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高雄關說，海關緝私條例規定，旅客攜帶的物品僅限「自用」，若涉及替不肖業者「集貨」、「轉售」即視為走私。

高雄關指出，有部分小三通入境旅客攜帶中國農產品、食品通關後，卻違法轉交給地區商家集貨販售牟利；這些違法行為，除了是變更自用目的，也因未經檢驗的中國食品可能含有超標農藥、台灣禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標重金屬，由於生產製程與保存環境不明，都可能對國人健康造成不可逆的損害。

此外，未經檢疫的中國農產品極易夾帶境外病蟲害進入國境，嚴重威脅我國農業生態及產業發展。有民眾在停車場看見查緝行動，也暗自說，自旅運中心2月3日啟動以來，「終於看見有人出手了」。

金門港務處呼籲，民眾搭乘小三通船班出、入境時，切勿協助不明人士託帶或購買標示不清及來路不明的物品，一旦發現可疑走私線索，可撥打檢舉專線：0800-711117。

針對水客攜帶中國農產品等入境集貨、轉售情形越演越烈，已嚴重挑戰執法威信，查緝單位指出，相關單位將持續維持「高頻率、高強度」稽查，並結合海關、岸巡及警察體系，從港口到民宅進行全方位布網，整頓脫軌的帶貨亂象。

金門港旅運中心各查緝單位，在旅運中心停車場截獲非法集貨中國農產品及食品計乾香菇逾400公斤。（金門縣港務處提供）

金門小三通檢查線上，因超量被查獲的香菇。（記者吳正庭攝）

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