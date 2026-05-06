狼父趁小女兒洗澡性侵被大女兒目睹拍照佐證 重判7年8月

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義縣一名男子趁13歲小女兒洗澡時，將她抱到脫水機上性侵，過程被大女兒從浴室門把破洞發現，拍下照片作為證據。案經檢方調查起訴，嘉義地方法院日前依對未滿14歲女子強制性交罪及強制猥褻等罪，判處男子應執行有期徒刑7年8月。

這名男子於2024年1月某日看到小女兒在浴室洗澡，違反其意願將她抱上脫水機性侵；隔年7月某日，看到小女兒洗澡，又進入浴室從後面環抱小女兒腰部，並說「晚上要做告訴我」，進行猥褻。

請繼續往下閱讀...

大女兒證稱，當天媽媽出門，廁所門把壞掉有洞，2個弟弟告訴她爸爸跟妹妹在浴室，她覺得奇怪過去查看。透過破洞，她看到父親沒穿內褲、在妹妹雙腿間前後挪動，她意識到發生性行為，受到極大驚嚇，便立刻從破洞拍照。媽媽回來後，她告知媽媽，並將照片給媽媽看，媽媽曾質問爸爸，但當時爸爸並未承認。

妻子證稱，當時大女兒告知從破洞目睹丈夫性侵小女兒，並出示照片，她因此與丈夫爭吵。丈夫稱是壓力太大，她氣憤回應「壓力大不是你對女兒性侵，應該搞自殘！」妻子也表示，女兒與父親平時並無仇怨，也沒有強烈反抗情緒。

小女兒則稱，爸爸叮嚀不可以告訴別人、不可以告訴媽媽；姊姊曾詢問此事，但她覺得這件事很不正常，不知該如何開口。大女兒也表示，妹妹當天躲在房裡，裹著被子不說話，行為相當異常。小女兒和妻子均表示，性侵案發生時，為了維護家庭和諧才選擇原諒，並未立即報警。

男子供稱，當天確實有抱小女兒到脫水機上坐著，但因小女兒騎腳踏車摔傷，沒穿衣服時表示傷口有結痂、請他幫忙摳掉；他因腰傷無法彎腰，才抱小女兒到脫水機上檢查傷口並擦藥，更辯稱是因禁止女兒談戀愛，女兒們才產生強烈反抗情緒。

然而，男子又曾稱是因「工作太累無法蹲下」，才抱小女兒到脫水機上，供詞前後不一致；他還供稱，平時為尊重女兒隱私，若女兒洗澡會去隔壁借廁所。法官認為，若男子真尊重隱私，應等小女兒穿好衣服再行檢查，其說法顯與常理相悖，且妻子與女兒皆稱小女兒傷口都是自己處理，不會請家人幫忙。

隔年7月，又發生浴室猥褻事件，小女兒將此事告知家人。當時家人尚未決定提告，但男子被妻子質問時，竟認為家人不相信他，為了「自證清白」而主動報警。檢警調查時，其他家人證詞一致，男子對於猥褻事件供詞反覆，他否認曾進入浴室環抱女兒，至於「晚上要做告訴我」，是他剛好進去上廁所，當時手機播放短片，聲音被女兒誤以為是他說的。

法官審酌，男子明知小女兒年紀尚幼，卻為滿足自身性慾而罔顧人倫，對她強制性交及強制猥褻，且犯後否認犯行。考量其高中肄業、擔任臨時工，家中有6個小孩，4個未成年，依對14歲以下女子犯強制性交罪，判處男子有期徒刑7年2月；犯強制猥褻罪處10月，合併應執行有期徒刑7年8月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法