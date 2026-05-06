獨家》遭控抄襲慣犯、無恥學者 國立大學教授提告獲賠20萬元

國立大學吳姓男教授檢舉批評他所大學林姓男教授是抄襲慣犯、詐取政府補助款、無恥學者等語，台南地院（見圖）審認吳所言流於謾罵，判他要賠二十萬元給林教授、並要將判決書寄給國科會與相關大學單位。（資料照，記者王俊忠攝）

在國立大學任教的吳姓男教授，指控在另所國立大學任教的林姓男教授涉抄襲其研究報告、論文，沒有新的研究成果，向政府詐領鉅額補助款；吳教授向國科會檢舉批林教授學術抄襲、是抄襲慣犯還年年獲得鉅額補助挪用他途，是無恥學者等語。林教授怒告吳妨害名譽、侵權，台南地院判吳要賠償林20萬元、並將本判決書寄到國科會與相關大學等單位。

林教授主張，吳教授涉於2023年2月到4月間，數次不實地向國科會檢舉他抄襲、有違反學術倫理情事；吳並在檢舉函中指摘他「學術抄襲、詐取公款挪用他途、慣性違法且極度無恥學者踐踏濫用、抄襲慣犯卻年年獲得鉅額補助」等語。案經國科會等單位調查，認定並無吳教授檢舉之情，吳的檢舉批評行為已妨害其名譽，要向吳求償及做回復其名譽的適當處分。

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吳教授辯解，林教授應證明是他提出檢舉，再證明這檢舉行為有侵權損害，何況其檢舉內容有經過合理查證，應受言論自由保障。

法官審指，吳教授在開庭時承認有檢舉行為，吳在此違反學術倫理案固然有查證，但這是吳主觀上的認定，對林教授有無違反學術倫理，應由主事機關調查審認。吳在檢舉案未經調查就以「詐取公款、慣性違法、無恥學者、抄襲慣犯」等語指摘林教授，經手與負責調查的特定人員可知悉這內容，吳的指摘已逸脫林教授研究報告的公正評論、而流於謾罵，有遭特定人猜測質疑之虞，侵害林教授的名譽情節自屬重大。

法官表示，考量林教授所受名譽傷害、痛苦程度與原、被告雙方學經歷、資力等條件，判吳教授應賠償林教授20萬元台幣慰撫金；吳並須將本判決全文寄到上述國科會與國軍醫院、相關大學等單位。此案還可上訴。

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