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    連鎖醫美爆偷拍！ 警方、衛生局稽查「愛爾麗」北市分店

    2026/05/05 18:22 記者劉詠韻／台北報導
    女顧客PO文指控愛爾麗板橋分院診間設有疑似針孔裝置。愛爾麗集團對此發聲明表示已配合檢調，並全面檢討改善。（翻攝社群網站）

    女顧客PO文指控愛爾麗板橋分院診間設有疑似針孔裝置。愛爾麗集團對此發聲明表示已配合檢調，並全面檢討改善。（翻攝社群網站）

    有女子近日前往「愛爾麗」新北板橋分店進行體雕療程時，發現店內煙霧偵測器竟偽裝成針孔攝影機，遂報警處理。新北市警方報請新北地檢署指揮偵辦，昨搜索多處分店，查扣針孔鏡頭及主機等設備，並拘提55歲謝姓被告到案。另，台北市刑大懷疑，北市分店也有類似情形，已火速報請台北地檢署指揮，並會同衛生局展開稽查，以防證據遭湮滅。

    全案起於，新北市一名30歲女子連假期間至該店進行「體雕療程」，更衣時發現治療間天花板角落有一個懸掛物看似怪異，因此詢問美容師。隨後，美容師回稱是煙霧偵測器，但女子仔細查看，赫然發現裡頭藏有攝影鏡頭，因此向警方報案；警方到場確認是針孔攝影機，除追查影像訊號及去向外，將連繫診所業者到案說明。

    新北市警方也報請新北檢指揮，並針對該醫美集團轄內多間診所展開行政稽查，目前已查扣相關設備及影像資料，後續將進行數位鑑識與影像還原，以釐清拍攝內容及訊號去向。

    此外，北市刑大考量同集團北市分店可能存在類似情形，今天已同步報請台北地檢署指揮偵辦，並聯合衛生局展開全面稽查，防止證據遭湮滅。

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