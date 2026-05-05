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    北市內湖分局爆內鬼！偵查隊警官涉洩密、基層警「抽單」 檢調約談4人

    2026/05/05 17:16 記者劉詠韻／台北報導
    台北地檢署。（記者劉詠韻攝）

    台北地檢署。（記者劉詠韻攝）

    檢調獲報，北市警內湖分局偵查隊劉姓警官涉嫌洩露偵查機密，轄區派出所另3名員警則疑違規「抽單」交由特定友人處理，台北地檢署今指揮調查局台北市調處機動站等單位，兵分8路前往劉姓等4人住處及辦公處所共8處地點搜索，並約談4人到案說明，全案將朝洩密、毀損公文書等方向擴大偵辦。

    本案由警政署、北市警局及內湖分局主動自檢查獲，隨即報請檢方指揮偵辦。北檢今指揮調查局台北市調處機動站、警政署督察室、北市警局督察室及內湖分局等單位，持搜索票前往劉姓、孔姓、曾姓、謝姓等4人住處及辦公處所共8處地點搜索。

    據了解，涉案其一為曾任內湖分局偵查隊的劉姓警官，疑似將偵辦中的案件內容外洩給一名女性友人，雙方關係初步研判為一般朋友，是否涉及不當利益仍待調查。

    另一組為3名基層員警，分別任職於內湖分局及轄下派出所，包括任職東湖派出所的曾姓員警、現職內湖分局內勤的孔姓警員，以及內湖派出所謝姓警員；檢調懷疑3人涉及違規「抽單」至少2件，並將罰單轉由同一名特定車主處理，是否受人請託或有對價關係，仍有待進一步釐清。

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