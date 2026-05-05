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    首頁 > 社會

    通緝男站路口發呆遭盤查 揪出藏毒電子煙彈

    2026/05/05 13:38 記者劉慶侯／台北報導
    黃男呆立街口被警盤查，被發現是通緝犯又藏毒。（記者劉慶侯翻攝）

    黃男呆立街口被警盤查，被發現是通緝犯又藏毒。（記者劉慶侯翻攝）

    32歲黃姓男子，前日下午莫名站在車輛川流不息的北市中華路與大埔街口中央發愣，阻礙車流引起巡邏經過的警方注意，結果一盤查下，黃男不僅是通緝犯，還被搜出毒品彈及分裝器等贓證物，均依法被移送偵辦。

    北市中正二分局南海路派出所員警詹培堯，是騎車巡邏經過中華路二段與大埔街口巡邏時，發現黃男站立於路口中間影響車輛過往，好奇趨前盤查身分，對方如大夢驚醒般驚惶失措，結果一查居然是過失傷害案的通緝犯。

    警方現場訊問中，又見黃嫌神情緊張、言詞閃爍，經進一步檢查隨身物品後，當場查獲疑似含有哈密瓜錠、依托咪酯成分之電子煙彈、分裝器、磅秤及其他相關物品，儼然為行動分裝場。

    警方將查扣物品經初步檢驗均呈現毒品陽性反應，立即依法將黃嫌帶返偵辦，後續全案依毒品例及相關法令移送地檢署偵辦，並將持續向上溯源，追查毒品來源。

    警方表示，依托咪酯原為醫療麻醉藥品，近年卻遭不法分子製成電子煙彈非法流通，濫用後可能對人體造成嚴重危害。切勿因一時好奇或受他人慫恿接觸不明成分之電子煙或藥品，以免觸法並危害自身健康。

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