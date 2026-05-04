雪隧3輛貨車連環變換車道最高罰6千 網友酸有錢人就是霸氣

雪隧內被拍到貨車違規變車道（紅圈處），最高可處6000元罰鍰。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

國道五號雪山隧道內禁止變換車道，有網友拍到3輛貨車接續從外側車道變換到內側車道，畫面曝光後引發熱議。國道警察第9大隊今天（4日）回應，此舉已違反道路交通管理處罰條例規定，最高可處6000元罰鍰。

網友昨天以「原來雪隧塞車可以變換車道…學起來」為題，在社群網站PO文，並附上影片，畫面中的雪隧大塞車，行駛在車陣中的3輛貨車突然打方向燈，連續從外側車道變換到內側車道。

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文中未註明拍攝時間，但從PO網日期及車輛大排長龍研判，不排除勞動節連假收假日，在雪隧北向車道拍攝。其他網友留言，「有錢人就是霸氣」、「那是VIP體驗項目，只要依項目體驗付費即可」、「可以啊，口袋夠深就可以」。

國9隊指出，多輛小貨車行駛在雪隧外側車道違規變換車道行為，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款規定，可處3000以上6000元以下罰鍰，警方將調閱相關資料製單舉發。

國9隊呼籲駕駛人開車上路務必遵守交通規則，若在雪隧內發現變換車道之類違規行為，可將影像上傳國道公路警察局線上檢舉專區提出檢舉。

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