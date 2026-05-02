台中馬3搶快左轉！紅牌重機直直撞 騎士騰空翻滾慘摔

轎車與紅牌重機猛烈碰撞，現場零件散落一地。（民眾提供）

台中市北屯區今天有輛轎車行經北屯路準備左轉，疑未等專用號誌亮起就搶先轉彎，迎面而來的紅牌重機閃避不及，猛烈撞上轎車右前車頭，重機騎士騰空翻滾一圈重摔落地，場面怵目驚心。

現場畫面可看到，「馬3」轎車橫停路中央，右前車頭嚴重凹陷變形，保險桿幾乎脫落，鈑金掀起；紅牌大重機側倒在地，零件四散，安全帽掉落在旁，路面滿是碎片，事故痕跡清晰可見。

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據了解，37歲郭男騎紅牌重機沿北屯路直行，對向44歲周姓男子駕駛轎車在左轉車道。周男疑似搶快左轉，雙方在北屯路與北屯路298巷口發生碰撞，附近民眾聽見巨響衝出查看，騎士郭男倒地，表情痛苦，疑似手部骨折，周男則站在一旁協助聯繫，同時替傷者撐傘，有熱心民眾幫忙指揮交通。

第五分局說，警方中午12時3分接獲報案到場處理，郭男身上有多處擦挫傷，經救護車送醫治療，所幸意識清楚，經酒測雙方駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待交通鑑定單位進一步分析釐清，也提醒駕駛人行車時應遵守號誌指示，左轉時應確認專用號誌亮起後再行轉向，違者可處600元以上、1800元以下罰鍰。

發生事故路口。（民眾提供）

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