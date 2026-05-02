肚子裝85顆炸彈！匈牙利男吞「海洛因膠囊」入台 飯店「排毒」被逮

匈牙利男吞「海洛因膠囊」從小港機場成功入台 ，飯店「排毒」被逮。（資料照）

匈牙利籍男子SZTOJKA因積欠債務，為賺美金8000元報酬化身「毒騾」，在柬埔寨吞下高達85顆、總重近1公斤的海洛因膠囊入境台灣。入住飯店後，S男開始辛苦「排毒」，隨即被接獲情資的檢警破門逮捕，法官考量他是犯罪底層且深具悔意，依運輸第一級毒品罪判處徒刑8年6月，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，SZTOJKA於去年12月間，因急需用錢還債，受不詳男子「Frank」之邀，擔任人體運毒工作。他先飛往柬埔寨，在飯店內強忍不適，將85顆海洛因膠囊吞入體內。12月11日，他從小港機場入境，入住三民區某飯店，隔日上午，檢警持拘票突擊搜索，現場起獲已排出的74顆膠囊，隨後將他帶往國軍高雄總醫院，透過斷層掃描確認，再排出殘留在體內的11顆膠囊。

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高雄地方法院審理時，S男一度辯稱是為了家人安危受脅迫才運毒，但法官查出他期間人身自由並未受限，認定他是為了高額報酬自願參與。不過，法官也指出，運輸海洛因依法可處死刑或無期徒刑，但審酌被告僅是犯罪結構中最底層的人力，承受極高生命危險卻僅獲微薄利得，且毒品也未流入市面。

法官認為，若對這名「底層毒騾」科以最低15年的刑度仍嫌過重，因此適用《刑法》「情節顯可憫恕」遞減其刑，最終判處8年6月徒刑，並裁定刑滿後驅逐出境，可上訴。

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