28歲台南女警車禍死因曝光！母罹病​「警心行動」募款啟動

南警四分局女警鄭詠心早上遇車禍身亡，她的男友（左2）也在警界服務，得知噩耗，他連制服都來不及換就趕到殯儀館。（記者王捷攝）

南警四分局28歲女警鄭詠心今早發生交通事故身亡，今下午台南地檢署檢察官廖羽羚會同法醫前往殯儀館相驗，確認死亡原因是粉碎性顱腦創傷，在相驗後廖羽羚也對育平所長楊文杰表達關心。

​關於家庭狀況，鄭女家中有位已經出嫁的胞姐，胞弟已在工作。然而，鄭女的母親之前罹病，目前尚處於持續治療階段。四分局指出，雖然鄭女家境目前沒有面臨困難，但內部仍會發動「警心行動」協助募款，將相關款項轉交給家屬。

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警察男友來不及換制服奔殯儀館 同事掩面

​鄭詠心的男友在南警永康分局大橋派出所服務，今上午在接獲噩耗後，心情非常低落，所長陳俞宏立刻讓他休假，鄭員的男友連身上的警察制服都還來不及換下，便直接趕到殯儀館。此外，鄭女的同事也前往殯儀館陪同，過程中同事好幾度掩面。

育平所長楊文杰說，面對同仁驟逝，後續會盡量安撫其他同事的情緒，同時也謝謝外界對此事件的關心。警方後續相關事宜將依規定持續協助家屬完成辦理。

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