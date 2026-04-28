休假女警遭撞身亡 女大生疑熬夜趕早返校上課釀禍

鄭姓女警與同事相處很融洽，也曾協助破獲竊盜、毒品案。（翻攝臉書）

台南鄭姓女警在休假期間騎車去安南區找朋友，停等紅燈時遭戴姓女大生擦撞，再被遊覽車輾過身亡，戴女疑熬夜又趕回學校上課發生車禍，警三分局表示因偵查不公開無法證實，但戴女未注意車前狀況。

鄭員的男友任職永康分局大橋派出所，鄭員的男友今天上早班，在警所接獲噩耗，已先安排男友休假處理鄭員的後事，警分局同時也啟動關懷機制。據了解，鄭員與男友都是特考班，兩人年紀相近預計明年結婚，警方指出，發生這件憾事大家很難過，希望大眾能留給他們隱私空間。

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據了解，20歲戴女是外地來台南讀書的大學生，昨天晚上跟朋友到安南區玩，也不知道該處是哪裡，玩到早上6點，才決定要回趕回永康租屋處，對於精神狀況，未多解釋。車禍現場有民眾聽到，她只說當下是因為來不及煞車，才擦撞到前方停等紅燈的機車。

警三分局指出，戴女是否有精神不濟狀況無法證實，也因偵查不公開規定，無法對外說明，但是戴女未注意車前狀況沒有及時煞車是事實，戴女也有機車強制險，目前還在判斷車禍肇責，資料整理完後，才會報請台南地檢署相驗。

江姓遊覽車司機當時是直行的狀態，也因為看到紅燈已經放慢速度，發現鄭員倒地，還一度逆向閃避，但還是來不及閃過，造成憾事。

由於鄭員是在休假期間，僅有公務人員保險，沒有因公死亡撫恤，警四分局指出，鄭員家境小康，才剛當上警察就遇到憾事，能體會家屬的心情，會動員分局進行募款，也會拜託警友會協助鄭家度過難關。

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