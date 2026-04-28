為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偽造租屋契約申請政府租屋補貼得手11.5萬 夫妻檔被判刑追回補貼

    2026/04/28 09:53 記者李立法／屏東報導
    偽造租屋契約申請政府租屋補貼得手11萬5千元，葉姓夫妻被判刑並追回補貼。（資料照）

    偽造租屋契約申請政府租屋補貼得手11萬5千元，葉姓夫妻被判刑並追回補貼。（資料照）

    葉男與陳姓妻子偽造租屋契約通過「300億元中央擴大租金補貼專案」審核，成功請領11萬5千元租屋補貼，房東發現後主動向內政部國土署通報才揪出葉姓夫妻犯行，屏東地院依偽造文書罪併處葉男8個月徒刑、併處陳婦6個月徒刑，並沒收或追繳不法所得，均得易科罰金及上訴。

    葉姓夫婦以每月5千元向蕭姓房東租屋1年，在得知政府推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」可申請租屋補貼後，卻未經房東同意，擅自偽造蕭姓房東簽名，連接偽造2份延長租期的租屋契約，先後成功向國土署請領2筆共11萬5千元的的租屋補貼，蕭姓房東事後發現葉姓夫婦未經她同意，偽造她的簽名及租約向政府請款，主動向國土署通報。

    葉姓夫婦犯行敗露後辯稱，是房東告知租屋可申請補助，以為房東有授權才自行簽名製作契約；屏東地院認為葉姓夫婦所言背離事實，蕭姓房東並未同意或授權夫婦倆得逕製作租賃契約書，若非蕭姓房東向國土署通報，葉姓夫婦恐繼續詐領租金補助，徒增國家資源浪費，2人所為實不足取，依共同犯行使偽造準私文書罪，併處葉男8個月徒刑、併處陳婦6個月徒刑，均得易科罰金，應沒收或追繳不法所得11萬5千元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播