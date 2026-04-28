偽造租屋契約申請政府租屋補貼得手11.5萬 夫妻檔被判刑追回補貼

偽造租屋契約申請政府租屋補貼得手11萬5千元，葉姓夫妻被判刑並追回補貼。（資料照）

葉男與陳姓妻子偽造租屋契約通過「300億元中央擴大租金補貼專案」審核，成功請領11萬5千元租屋補貼，房東發現後主動向內政部國土署通報才揪出葉姓夫妻犯行，屏東地院依偽造文書罪併處葉男8個月徒刑、併處陳婦6個月徒刑，並沒收或追繳不法所得，均得易科罰金及上訴。

葉姓夫婦以每月5千元向蕭姓房東租屋1年，在得知政府推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」可申請租屋補貼後，卻未經房東同意，擅自偽造蕭姓房東簽名，連接偽造2份延長租期的租屋契約，先後成功向國土署請領2筆共11萬5千元的的租屋補貼，蕭姓房東事後發現葉姓夫婦未經她同意，偽造她的簽名及租約向政府請款，主動向國土署通報。

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葉姓夫婦犯行敗露後辯稱，是房東告知租屋可申請補助，以為房東有授權才自行簽名製作契約；屏東地院認為葉姓夫婦所言背離事實，蕭姓房東並未同意或授權夫婦倆得逕製作租賃契約書，若非蕭姓房東向國土署通報，葉姓夫婦恐繼續詐領租金補助，徒增國家資源浪費，2人所為實不足取，依共同犯行使偽造準私文書罪，併處葉男8個月徒刑、併處陳婦6個月徒刑，均得易科罰金，應沒收或追繳不法所得11萬5千元。

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