花蓮警攔違規 驚見女毒駕還藏「喪屍煙彈」

花蓮市32歲張姓女子駕車因未依規定打方向燈，遭巡邏警網攔停後發現持有毒品。（民眾提供）

花蓮市張姓女子駕車行經市區國民九街左轉國聯五路時，因未依規定打方向燈，遭巡邏警網攔停。原本看似單純的交通違規，沒想到張女神情異常慌張，引起員警懷疑，隨後竟在其手中緊握的電子煙彈中驗出二級毒品「依托咪酯」反應，且張女唾液快篩也呈現安非他命陽性反應，當場遭警方扣車告發並移送法辦。

花蓮警分局今指出，這起案件發生在22日晚間10點多，當時巡邏警力行經花蓮市國民九街與國聯五路口時，發現32歲張女駕駛的轎車左轉時未依規定使用方向燈，遂趨前依法進行攔停檢查。在盤查過程中，警員發現張女雖然故作鎮定，但眼神閃爍、神情異常緊張，右手更是緊緊握著物品不放，直覺事有蹊蹺，遂要求其配合調查。

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在警方的詢問下，張女自知法網難逃才坦承持有電子煙，經警方現場對其持有的2枚煙彈進行初步檢驗（總重10.89克），結果呈現二級毒品「依托咪酯」陽性反應。據了解，「依托咪酯」原為醫療用麻醉藥品，近年卻被不法分子添加進電子煙油中販售，吸食後會出現身體顫抖、無法控制等像「喪屍」般的恐怖狀態，對人體中樞神經危害極大，吸食後駕駛車輛極易引發嚴重車禍。

因懷疑張女可能毒駕，警方現場對其實施毒品唾液快篩，結果竟檢出安非他命毒物反應。張女不僅持有目前氾濫的「喪屍煙彈」，更是在施用安非他命後開車上路，這種「毒上加毒」的毒駕行為，無異於將馬路當成屠宰場，嚴重威脅當時市區其他用路人的生命安全。

花蓮警方當場將張女逮捕，並依《道路交通管理處罰條例》第35條相關規定告發，同時移置保管該部轎車。全案在訊後，除依涉嫌《毒品危害防制條例》把張女移送臺灣花蓮地檢署偵辦，毒駕部分也依涉嫌刑法公共危險罪函送偵辦。

花蓮警分局強調，民眾切勿心存僥倖，施用毒品不僅嚴重殘害自身健康，毒駕行為更是形同「馬路行動炸彈」，嚴重危害他人生命財產安全。警方將持續針對夜間、易肇事路段加強巡邏執法與毒駕清查作為，嚴正執法，絕不容許毒駕行為癱瘓社會安全網，以維護花蓮地區的社會治安與交通安全。

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