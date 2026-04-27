退休婦超商持手機視訊又求助匯款 店員報警揭投資黃金陷阱

張姓婦人落入投資黃金陷阱，警方在銀行找到她時正在操作ATM，成功阻止匯款。（記者陸運鋒翻攝）

台北市1名已退休的張姓婦人，因在超商內撥打視訊電話，又向店員尋求匯款協助，店員驚覺有異後報警，大安警分局員警趕抵，隨即找到在附近銀行操作ATM的張婦，經警方了解後，她被詐騙集團話術落入投資黃金陷阱，準備匯款時被阻止，成功保住血汗錢。

警方調查，74歲張婦上週跑到大安區和平東路一段超商，一邊持手機視訊通話，又向店員詢問匯款方式，店員發覺不對勁立即打110報案，和平東路派出所楊姓、黃姓員警到場後，但張婦已經先行離開。

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警方表示，由於詐騙攔阻分秒必爭，當時根據店員提供衣著特徵，沿路在周邊金融機構展開搜查，果然在100公尺處的國泰世華銀行，發現正在操作匯款的張婦，而張婦仍與詐騙集團保持視訊聯繫。

警方指出，楊員見狀隨即介入，並查看張婦手機對話紀錄，得知詐騙集團以投資黃金為標的，慫恿張婦先匯款1萬元開通帳戶，警方逐步拆解詐騙話術後，張婦仍半信半疑，所幸在耐心勸說及分析下，張婦才驚覺恐遭受騙，當場停止匯款操作。

警方呼籲，投資理財應透過正當管道，切勿輕信來路不明的視訊指導或社群訊息，如遇疑似詐騙情形，請撥打165反詐騙專線或110求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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