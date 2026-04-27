為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    退休婦超商持手機視訊又求助匯款 店員報警揭投資黃金陷阱

    2026/04/27 11:18 記者陸運鋒／新北報導
    張姓婦人落入投資黃金陷阱，警方在銀行找到她時正在操作ATM，成功阻止匯款。（記者陸運鋒翻攝）

    張姓婦人落入投資黃金陷阱，警方在銀行找到她時正在操作ATM，成功阻止匯款。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市1名已退休的張姓婦人，因在超商內撥打視訊電話，又向店員尋求匯款協助，店員驚覺有異後報警，大安警分局員警趕抵，隨即找到在附近銀行操作ATM的張婦，經警方了解後，她被詐騙集團話術落入投資黃金陷阱，準備匯款時被阻止，成功保住血汗錢。

    警方調查，74歲張婦上週跑到大安區和平東路一段超商，一邊持手機視訊通話，又向店員詢問匯款方式，店員發覺不對勁立即打110報案，和平東路派出所楊姓、黃姓員警到場後，但張婦已經先行離開。

    警方表示，由於詐騙攔阻分秒必爭，當時根據店員提供衣著特徵，沿路在周邊金融機構展開搜查，果然在100公尺處的國泰世華銀行，發現正在操作匯款的張婦，而張婦仍與詐騙集團保持視訊聯繫。

    警方指出，楊員見狀隨即介入，並查看張婦手機對話紀錄，得知詐騙集團以投資黃金為標的，慫恿張婦先匯款1萬元開通帳戶，警方逐步拆解詐騙話術後，張婦仍半信半疑，所幸在耐心勸說及分析下，張婦才驚覺恐遭受騙，當場停止匯款操作。

    警方呼籲，投資理財應透過正當管道，切勿輕信來路不明的視訊指導或社群訊息，如遇疑似詐騙情形，請撥打165反詐騙專線或110求助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播