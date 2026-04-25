做胃鏡竟送命？台中男檢查後不治 法醫高大成懷疑1致命原因

高大成推測，男子做胃鏡死亡可能與靜脈畸形有關。（記者蔡淑媛攝）

台中一名男子日前才與家人慶祝生日，後來前往診所接受胃鏡、大腸鏡檢查，未料檢查時突然生命跡象不穩送醫不治，兩名女兒得知父親離世後崩潰痛哭，直喊「我們再也沒有爸爸了！」對此，法醫高大成認為，做胃、腸鏡檢查很安全，極少發生意外，有耳聞送醫時發現有胃部出血，但一直找不到出血點，最後仍不治，懷疑食道或胃部是否有動靜脈畸形，可能破裂出血，但仍要看解剖報告才能釐清死因。

家屬在網路發文還原事發經過，指出死者本月15日前往診所做腸胃鏡檢查，原本只是一般健康檢查，沒想到竟從此回不了家，親友回憶，男子進診所前還神情輕鬆、與大家談笑，怎料短短時間內竟天人永隔，家屬透露，孩子打電話得知父親過世時，不斷哭喊想要爸爸，讓接電話的親人心痛不已。

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高大成分析，健檢做胃、腸鏡極少發生死亡，致死原因可能有1、麻醉過敏；2、本身有高血壓病史，緊張造成中風；3、心肌梗塞；4、探頭碰觸到迷走神經，引發呼吸困難，但大多能急救回來，很少會死亡。

高大成說，由於男子進行胃鏡檢查時，一看到食道畫面也很平滑，後來聽聞該男子送醫時有胃部出血，懷疑男子在食道或胃部有動靜脈畸形，可能探頭有碰到造成大出血，生命徵象極速下降，送大醫院急救一直找不到出血點，隔天凌晨死亡。

高大成指出，現在胃鏡檢查很安全，探頭小又軟，多使用局部麻醉，幾乎不用全身麻醉，除非反射強烈、過於敏感。他強調，檢方已經解剖相驗，等報告出爐就能釐清死因，現在都只是推測。

高大成也提醒，做胃、腸鏡前應注意胃腸是否有潰瘍、裂傷或瘜肉，與專業醫師討論檢查注意事項。

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