北市國小狼教練廁所偷拍42學生 教局開罰2100萬、終身不得任用

台北市士林區某國小驚傳籃球教練在廁所偷拍小學生，北市教育局重罰2100萬元。（示意圖）

台北市士林區某國小驚傳，籃球隊教練戚冠民在廁所以手機偷拍小學生隊員，受害人數高達42人。台北市教育局今（24）日證實，去年12月29日接獲通報後展開調查，一日內就解聘該教練，並處終身不得任用，重罰2100萬元罰鍰。

教育局說明，本案於去年12月29日接獲通報後，即啟動查處機制；12月30日派督學入校了解，並向家長說明，當日即解聘涉案教練，並對相關違規情事從重、從速裁罰2100萬元；31日檢察官拘提該名涉案教練。

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教育局指出，經查當事人於今年1月15日由法院裁定羈押後，分別依違反《個人資料保護法》及《兒童及少年福利與權益保護法》，於今年1月30日登載至「教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，確保終身不得任用。今年3月，經學校性平調查結果認定性騷擾屬實函送社會局依兒少法續處。

教育局說明，已督導學校依性別平等教育法規定啟動調查與輔導機制，並全面清查北市各校聘用情形，防堵不適任人員再次進入教育場域；另函請運動部及相關運動協會就其證照資格依法處理。此外，教育局與社會局已建立支持機制，提供受影響學生及家長心理與輔導資源，並將持續強化各校進用人員查核與教育訓練，確保校園安全。

教育局強調，面對涉及性平及兒少保護事件，市府一律採取「嚴辦嚴懲」立場，持續督導學校落實正向管教與法治教育，維護學生受教權益與友善校園環境。

台北市社會局也於今年3月30日公告，戚冠民任職北市國小教師任內，經該校調查多次於學校廁所內，以手機切路學生更衣、如廁過程與學生身體隱私部位性影像行為，已構成性騷擾；另查戚冠民人台北市所屬學校期間，分別於不同時點或針對不同學生，未經同意擅自拍攝並搜集影像個資，受害學生共計42名，違反個人資料保護法，違法情節重大，已屬兒少權法「對兒童及少年為不正當之行為」，社會局依兒少權法規定公布姓名。

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