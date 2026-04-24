銀行搶案當下狀況曝光！歹徒喊「手機都放地上」 現場氣氛凝結

搶案發生時，民眾拍下一旁大樓行員透過垂降設備逃生。（網友授權使用threads@yi_jin_1106）

30歲林姓男子今天下午3點左右帶著行李箱、BB槍及假手榴彈，到台北市大安區忠孝東路上的中國信託忠孝分行搶劫。網路流出現場第一時間畫面，只見林男持槍走入銀行喊「手機都拿出來放地上，快點。」在場人員不是高舉雙手配合，就是聽話拿出手機，現場一片靜默。

根據網路上先前傳出的畫面顯示，林男舉槍進入銀行後，大聲喊道，「手機都拿出來放在地上，快點！」他還說，「我不想浪費大家時間，我也沒有想傷人」，錄影隨後就中斷，不過在此之前，可見保全高舉雙手，在銀行辦事的民眾、行員也紛紛配合林男要求，現場無人開口說話，氣氛十分凝重。

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根據現場員工說，當時林男蒙著面，持槍進入銀行後就喊搶劫，銀行余姓女經理擔心歹徒情緒失控，上前配合林男取錢。不過警方迅速抵達現場，林男來不及拿著錢逃離，於是將槍抵著經理與警方對峙，並且叫所有員工進辦公室，員工則趁機跑到2樓，並透過垂降設備逃生。

台北市警察局長林炎田獲報後迅速趕到現場坐鎮指揮，他說，林男初步供稱因為有經濟困難，才鋌而走險犯案。

林炎田指出，大安分局警方於3點32分獲報，3點35分就迅速到場，在3點50就壓制犯嫌，初步清查沒有其他共犯，將持續調閱影帶釐清。

光武里長韓修和說，林男為光武里居民，是轄區頭痛人物，疑似有精神狀況，會全力協助警方了解犯案動機。林男稍早被警方從銀行帶出，他身著短褲帶著全罩安全帽，被警方押進警車，面對媒體提問不發一語。

警方荷槍實彈將林姓嫌犯帶回警局偵訊。（記者鄭景議攝）

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