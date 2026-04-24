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    首頁 > 社會

    雨中失控打滑 水源快速道車禍5歲童頭痛送醫

    2026/04/24 12:50 記者鄭景議／台北報導
    黃姓男子今日上午駕駛轎車行經台北市文山區水源快速道路時，疑似因為天雨路滑導致車輛突然失控，打滑撞上前方劉姓男子駕駛的轎車。（記者鄭景議翻攝）

    黃姓男子今日上午駕駛轎車行經台北市文山區水源快速道路時，疑似因為天雨路滑導致車輛突然失控，打滑撞上前方劉姓男子駕駛的轎車。（記者鄭景議翻攝）

    39歲黃姓男子今日上午駕駛轎車行經台北市文山區水源快速道路時，疑似因為天雨路滑導致車輛突然失控，打滑撞上前方由41歲劉姓男子駕駛的轎車。撞擊造成劉男車內5歲男童頭部疼痛，隨即送醫觀察。文山二分局警方獲報到場啟動交通疏導，並於上午11時恢復通車，經查雙方均無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

    文山二分局調查，今日上午8時24分許，正值上班尖峰時段，黃男駕駛轎車沿著水源快速道路南往北方向行駛於第2車道。當車輛行經往北連接基隆高架道路路段前，疑似受近期頻繁降雨影響，路面濕滑導致輪胎抓地力不足，黃男的車輛因不明原因失控偏離航道，車頭直接碰撞行駛於第3車道的劉男轎車後車尾。

    救護人員抵達現場時，劉男及其5歲兒子均在車內，男童雖然沒有明顯外傷，但隨後表示頭部感到陣陣疼痛且有暈眩感，救護員不敢大意，立即將幼童送往醫院進一步檢查診治，所幸並無生命危險。黃男與劉男則均無受傷。

    警方獲報後立即派遣派出所及交通分隊警力到場加強疏導，引導後方車流，並通知2台拖吊車前往現場將受損車輛移置。在警方的通力合作下，事故路段於上午11時順利完成清理並恢復正常通車。

    員警在現場對雙方駕駛進行觀察，確認均無酒味或酒容，現場也排除毒後駕車情事，兩人駕籍資料均正常。全案目前已由文山二分局依規以A2類交通事故成案。

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