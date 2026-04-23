持美工刀割傷妻又囂張毒駕擋警 高雄家暴男判刑11月

毛男毒駕挑釁擋警。（民眾提供）

高雄市毛姓男子去年7月持刀割傷陳姓妻子，警方為保護陳女安全、駕車載她返所，不料毛男竟毒駕多次超車、急煞挑釁警方，到所外以腳踏車、身體阻擋，警方將他依家暴、毒品及妨害公務罪移送法辦，高雄地方法院判處有期徒刑11個月。鳳山警方表示，法院判決展現對公權力不容挑戰的堅定立場，警方嚴正執法，對暴力及蔑視法治行為零容忍。

鳳山警分局忠孝派出所去年7月22日晚間接獲報案，指稱鳳山區中泰街發生家暴案件，警方據報趕赴現場，赫見毛姓男子（30多歲）因口角衝突持美工刀割傷陳姓妻子，警方為確保陳女安全，以巡邏車載送陳女返所聲請保護令。

請繼續往下閱讀...

不料毛男竟騎乘重機車一路尾隨，多次超車至巡邏車前惡意急煞，嚴重威脅員警行車安全與執行職務，更於抵達派出所後，持續阻擋警車出入，甚至在派出所外，以腳踏車抵住大門、用身體阻擋警員通行，意圖干擾案件受理。

經警方多次勸阻無效，當場依妨害公務現行犯將逮捕毛男。經查，陳女曾有5次家暴通報紀錄，為確保陳女及3歲幼兒安全，警方將他依妨害公務罪嫌移送法辦，並建請檢察官聲押。

另外，警方針對報案人指稱毛男吸毒一事，雖然毛男當場拒絕採尿，警方後續報請檢察官核發鑑定許可書強制採驗，證實毛男確有毒品反應，一併依毒品罪併案審理。

高雄地方法院審理後認為，毛男在發生家暴案件後，非但未自我反省，竟還採取毒駕及追逐巡邏車的極端方式挑釁執法人員，行為不僅對交通安全造成威脅，更是對國家公權力的嚴重蔑視，依駕駛動力交通工具妨害公務罪，對毛男從重判處11個月徒刑。

鳳山警分局強調，警察執法尊嚴不容侵犯，任何試圖以暴力、挑釁手段，阻礙警方執行職務行為，警方必依法究辦，追究到底。同時呼籲民眾若遇家庭暴力問題，應保持理性，並尋求正當管道求助，切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法