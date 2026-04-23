父母沉迷海洛因！國中生寫信求助 雲林警溯源破獲分裝廠

雲林縣警局偵三隊查獲移動毒品分裝廠起出大量毒品原料，犯嫌把販毒所得買黃金，市值約百萬元。（記者黃淑莉攝）

雲林一名國中生寫信向雲林縣警察局偵查大隊女隊長求助，指父母染上毒癮短短1年半和樂家庭變調，拜託警方幫忙救救他的父母及家庭。警方經過4個月蒐證查緝，查獲藥頭及毒品分裝廠；另警方也破獲一起移動式毒品分裝廠，犯嫌把所有製毒原料器具都放在車上，到汽車旅館就開始分裝銷售，販毒所得買黃金方便藏匿及攜帶。

雲林縣警察局偵查大隊偵二隊長林慧芳表示，去年12月接獲一名國中生寫信求助，指父母沉迷海洛因，短短1年半，原本和樂家庭變調，他也無法專心讀書，拜託以她是母親立場，一定也捨不得孩子擔憂，請她求求他的家庭。

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林慧芳指出，接獲孩子的信件，警方組成專案小組展開調查，販毒犯嫌也是警方鎖定對象，經過4個月蒐證，在4月初展開查緝行動，逮捕犯嫌，並查獲海洛因，安非他命、俗稱「喵喵」的卡西酮等大量毒品，以及依托咪酯分裝場設備。

偵三隊長蔡岡宏表示，日前在嘉義民雄破獲一起移動式毒品分裝廠，犯嫌把毒品原料及分裝設備都放在車上，每天變換不同家汽車旅館，調配分裝銷售，車上查扣的毒品原料可做成約3000包毒咖啡包，市值約100萬元。

雲林縣警察局今年在肅槍、緝毒及打詐專案表現亮眼，縣長張麗善今（23）日與雲林縣警察之友會理事長吳政憲，前往警察局頒發獎勵金，她也呼籲民眾毒害一生，不要因一時好奇或壓力誤入歧途，民眾若發現有可疑毒品情事，可向警方檢舉，另要小心網路交友、購物、投資等各類詐騙手法，切記「不輕信、不透露、不匯款」，避免財產損失。

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雲林縣警局偵二隊長林慧芳向縣長張麗善等人說明國中生因父母染毒家庭變調向警方求助，溯源查獲毒品分裝廠。（記者黃淑莉攝）

雲林縣警察局今年第一波肅槍、緝毒及打詐表現亮眼。（記者黃淑莉攝）

雲林縣警察局今年第一波肅槍、緝毒及打詐表現亮眼，縣長張麗善與雲林縣警友會理事長吳政憲前往頒發獎勵金。（記者黃淑莉攝）

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